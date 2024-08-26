三星電子和LG電子將百年國際消費電子展上誓師……“用人工智能家電攻占歐洲市場”. August. 26, 2024 07:51. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子和LG電子將在今年迎來100周年的歐洲最大的信息技術和家電展示會“國際消費電子展（IFA）2024”上同時推出出師表，進軍歐洲市場。 據家電業界25日透露，今年的國際消費電子展將於當地時間9月6日至10日在德國柏林舉行。以人工智能為首的國內外企業展開智能家居市場競爭的同時，正在歐洲掘起的高效熱泵冷暖系統也將受到關註。 三星電子的設備體驗（DX）部門負責人兼生活家電（DX）事業部長（副會長）韓鐘熙（音）將訪問現場。三星電子將在此次展會上展示“多合壹”洗衣幹燥機“Bespoke AI Combo”、高級冰箱“Bespoke AI Family Hub”、“多合壹機器人吸塵器“Bespoke AI Steam”等主力人工智能家電陣容。三星電子還將介紹自己的智能家居平臺“SmartThings”和安全解決方案“Nox”等人工智能家電所需的聯動服務和功能。 人工智能電視機也是三星電子的主要武器。它通過識別正在播放的視頻類型（體育、電影等），提供優化畫質的“量身定做型觀看體驗”。以自主生成型人工智能“Gauss”為基礎構建的“生成型墻紙”也將在此次展會上展示。用戶選擇幾個關鍵詞後，人工智能就會將相應的圖像像圖畫作品壹樣顯示在電視顯示屏上。在針對對減少碳排放敏感的歐洲市場的“零排放家居”展示會上，將展示智能家居的能源綜合管理解決方案和高效率熱泵等。 LG電子社長趙周完和家電（H&A）事業本部長（社長）柳在哲將訪問當地。LG電子將在今年的展會上公開橫向寬度為25英寸（比現有型號增加1英寸）、洗滌容量增加3公斤的滾筒洗衣機新產品。歐洲消費者雖然因家庭成員增加等原因想要更大的洗衣容量，但相比27英寸的型號，更想要體積小、價格合理的產品，因此開發出了新產品。 此外，LG電子還計劃推出最近上市的壹體型機器人吸塵器“LG Roboking AI All-in-one”和桿式吸塵器和機器人吸塵器相結合的“Code Zero A9X All-in-one Tower Combie”。采用環保制冷劑的熱泵“Therma V R290 Monoblock”新產品也將在國際消費電子展上亮相。LG推出適合中小型家庭的取暖容量7千瓦和9千瓦產品，擴大了產品陣容。該產品最適合加強自身隔熱的歐洲新建單獨住宅。據悉，與此同時，LG還將推出最近收購的At Home和本公司人工智能家電相結合的綜合解決方案“AI Home”的藍圖。

한국어