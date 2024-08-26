韓美師團級聯合登陸演習今日起舉行. August. 26, 2024 07:51. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美海軍和海軍陸戰隊的大規模聯合登陸演習“2024雙龍演習”將於本月26日至下月7日在東海岸和慶北浦項壹帶舉行。 雙龍演習是在韓美聯合軍演“乙支自由護盾”期間進行的師團級聯合登陸演習。內容包括朝鮮全面南侵等有事時，韓美海軍和海軍陸戰隊確保東海岸的海上橋頭堡後，在最短時間內投入大規模聯合戰鬥力到朝鮮後方，向內陸進攻。朝鮮過去曾經聲稱：“這是進攻平壤的演習。”雙龍演習在文在寅政府時期的2018年以後因無核化協商等原因被中斷，但在5年後的去年恢復活，演習規模從旅團級擴大到師團級。 美國海軍兩棲攻擊艦（42000噸）和韓國軍隊兩艘大型運輸艦（14000噸）等40多艘艦艇將參加此次演習。美國海軍陸戰隊的F-35B垂直起降隱形戰鬥機和韓國海軍的登陸機動直升機等40多架飛機和40多輛登陸突擊裝甲車也將投入戰鬥。參加兵力在1萬名以上。去年首次參加雙龍演習的英國海軍陸戰隊“科曼多”今年也將參加演習。 到去年演習為止，韓美海軍陸戰隊指揮部在不同的船上指揮了演習。但據韓國軍方透露，今年將首次組成聯合參謀團，在韓國海軍的“馬羅島”號艦（大型運輸艦）上統壹指揮登陸作戰。去年9月成立的無人機作戰司令部今年將首次參加雙龍演習。無人機司令部是由陸海空軍和海軍陸戰隊組成的國軍最早的聯合戰鬥部隊，在此次訓練中將負責利用無人機進行事先偵察的任務。 演習以護送登陸部隊安全向目標地區移動開始。接下來依次是凈海（掃雷）作戰、事前登陸目標區域監視偵察及事先消除威脅因素的先遣部隊作戰、對登陸目標區域進行大規模火力支援及“決定性行動”空中、海上突擊和確保目標等。在下月初實施的“決定性行動”階段，韓美聯合及聯合戰鬥力將在海上和空中大規模展開，展示壓倒性的戰鬥力和聯合登陸作戰執行能力。

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