究竟是要舉行會談，還是進行電視辯論？. August. 26, 2024 07:50. . 原定於8月25日舉行的朝野政黨代表會談，因共同民主黨代表李在明被確診為新冠陽性而延期，並在確定新日程和選定議題上遇到了困難。雖然李在明提出要求，國民力量黨代表韓東勛積極響應，先就見面達成了協議，但韓東勛提議通過電視直播整個會談，共同民主黨表示不願接受，工作磋商已告停止。 國民力量黨主張，如果像平時壹樣進行非公開會談，達成協議的內容有可能會被歪曲發表，因此主張采用現場直播的形式。李在明去年6月也向國民力量黨代表金起炫提議進行電視討論時也說過：“難以同意在國民不看的地方非公開見面，假裝努力。”但共同民主黨的立場是，現場直播形式的會談不現實，也沒有先例。如果通過電視直播，只能更加在意支持層，因此相比“通過讓步折中”的會談本質，很有可能成為重復壹直主張的活動場所。 如果現在不是糾纏不清的政治阻礙國政的時候，會談現場直播就不存在不能考慮的問題。但就現在而言，是韓李應先見面打開對話之門、尋找最起碼交集更為重要的時候。現在不是像就各種爭端展開電視辯論壹樣展開爭論、明確表明分歧的時候。 希望韓東勛重新考慮阻礙早日舉行會談的上述提議。無論是為了透明的代表會談，還是像共同民主黨主張的那樣為了強化自己的地位，有時應該表現出後退壹步才是好政治的靈活性。2013年金漢吉代表和去年李在明代表確實曾向執政黨提議過現場直播。但當時也只是嘴上說說而已，並沒有成功。 朝野政黨代表的壹對壹會談，2013年黃佑呂-金漢吉會談是最後壹次。面臨9月定期國會的當下，正堆積著計劃於明年1月實行的金投稅、向全體國民每人發放25萬韓元的法案、蔡上等兵特檢法、金建希特檢法等民生和國家財政、要求查明真相的懸案。朝野政黨如果想通過代表會談整理這樣的事情，就不能拘泥於電視辯論的形式，重要的是盡快實現坦率的會面。

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