“媽媽，我可能只能堅持5分鐘”，女兒生前與母親的最後壹次通話. August. 24, 2024 07:39. by 孫俊英記者 hand@donga.com. “著火了，我感覺自己快要死了。5分鐘後真的可能會喘不過氣來。現在掛了。” 22日下午7時47分左右，在被火魔包圍的京畿富川市壹家酒店內，金丹雅（28歲•音譯）在緊急的情況下給母親打去了電話。金某在生前最後壹次與母親的通話中表示：“急救隊員好像上不來。不要舉行葬禮，把我寫的日記都扔掉吧。” 富川酒店火災造成7人死亡，遺屬們在確認死者身份後痛哭流涕。金某的母親23日在京畿富川聖母葬禮場接受《東亞日報》記者采訪時流著眼淚表示：“女兒用急促的聲音打來了電話。雖然我抱著希望去了醫院，但已經去世了。”金某的父親也紅著眼默默地守在靈堂的遺像旁邊。相差兩歲的金某的妹妹身穿黑色喪服，在父親身邊擦拭著眼淚。金某在事發前壹天即21日父親生日時曾說：“爸爸生日快樂。和媽媽壹起吃好吃的，好好休息壹下。” 金某的母親硬咽著說：“平時是沈默寡言的孩子，但那天卻說‘爸爸我走了’，然後就出去了。送走了孩子，我的心都要碎了。”據悉，金某在大學專攻美術，正在培養自己的夢想。 通過身份確認家人死亡事實的其他遺屬也掩飾不住悲痛的心情。京畿富川市的富川葬禮場也設置了在此次火災中死亡的40多歲女性的靈堂。捧著喪服的3名遺屬眼睛充血地說“怎麽會有這種事”，說不出話來。當天下午1時左右，順天鄉大學附屬富川醫院殯儀館的遺屬們為了接回安放的屍體而抵達這裏。遺屬們因受到沖擊無法正常行走，在警察和醫院職員的引導和攙扶下進入了殯儀館地下1層內部。目前還有尚未確認身份的遺屬，火災原因將通過聯合鑒定查明。

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