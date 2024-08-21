首爾市：“將在光化門廣場建立紀念韓國戰爭勇士的空間”. August. 21, 2024 07:54. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾光化門廣場將建成包含自由與和平價值的國家象征空間。 首爾市20日表示，從7月15日到8月15日的壹個月裏，在首爾市網站上收集了市民對光化門廣場國家象征空間建設的意見，結果共收到了522件市民提案。首爾市6月份發布在光化門廣場建設具有100米高的太極旗升旗臺的國家象征空間的計劃，引發了爭議。隨後，首爾市決定從原點重新進行討論，並在壹個月內收集市民提案。 結果顯示，贊成建設國家象征空間的意見有308件，占59%，反對的有40%（210件），其他有1%（4件）。最適合的象征物中太極旗最多，達215件（41%）。木槿花11件、國紋章及國璽各2件、《愛國歌》1件等。吳世勛市長表示，“打開了所有的可能性。活用太極旗應該最有說服力”。 作為象征物設計，有人提議利用媒體藝術作品或光造型物等，將光化門廣場裝飾成兼具藝術性的空間。首爾市政府計劃收集這些意見，為紀念在韓國戰爭中犧牲的全世界參戰勇士創造空間，以維護自由與和平的價值。首爾市將於下月著手國際設計征集工作，計劃於2025年9月竣工。 不過，也有人批評說，征求意見的過程純屬“走形式”。市民可以通過首爾市網站使用Naver或谷歌賬號參與，壹個人可以用多個賬號參與，但並未確認是否重復。贊成和反對的回答率也是以首爾市任意分類參與者的敘述型意見的方式進行的。

한국어