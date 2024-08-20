尹總統下個月訪問捷克，崔泰源-鄭義宣-朴廷原會長等同行. August. 20, 2024 08:53. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 尹錫悅總統預定將於下個月訪問捷克，屆時大韓商工會議所會長兼SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、鬥山集團會長朴廷原等經濟界人士將壹同前往。 19日，據財界透露，大韓商會和大韓貿易投資振興公社將在20日之前召集陪同尹總統訪問捷克的經濟使節團。經濟使節團將與尹總統壹起於下月中旬訪問捷克布拉格，參加當地企業家參與的商務論壇、洽談會等。經確認，現代汽車、浦項制鐵、鬥山等企業向大韓商會轉達了希望參加經濟使節團的意向。據悉，崔泰源會長將以大韓商會會長的身份同行。 表明使節團參與意向的企業主要是向捷克投資或正在合作的企業。上個月被選定為捷克新核電站建設事業優先協商對象的“Team Korea國際財團”（韓國水力原子能、大宇建設、鬥山能源）的主角鬥山集團就是代表性的例子。現代汽車於2006年在捷克諾紹維采建立了生產法人，從2008年開始批量生產。去年生產了超過34萬輛的汽車，雇傭人員也超過了3000名。鄭會長在2022年還拜訪了捷克總理彼得•菲亞拉。 經確認，截止到當天，三星、LG、韓華集團等還沒有申請參與總裁經濟使節團。據悉，雖然內部討論了巡訪同行問題，但考慮到當地事業的關聯性，決定不參與或傾向於子公司代表參加使節團的方案。三星電子和LG電子在布拉格運營銷售法人，韓華尖端材料在弗裏德克密斯泰克運營汽車用塑料材料生產法人。

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