韓國情報部門：“‘偽裝成留學生’，朝鮮采取變通手法向俄羅斯派遣勞工”. August. 20, 2024 08:52. by 申圭鎮記者、申鎮宇記者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 據悉，韓國情報當局正在關註6月朝鮮與俄羅斯簽訂升級關系的新條約後、利用留學生簽證以“變通手法”向俄羅斯派遣大量工人的動向。朝鮮雖然打出了向俄羅斯派遣留學生、開展“教育領域交流合作”的旗號，但實際上是在向俄羅斯派遣勞工。據悉，這些工人正在乘坐最近重新開通的朝俄旅客列車等前往俄羅斯。 特別是，隨著中國要求本國內的朝鮮勞工全部回國等朝中關系惡化，韓國當局認為，朝鮮為了賺取外匯，緊急轉向了向俄羅斯派遣勞工的路線。據悉，朝鮮當局最近向駐華貿易代表部人員下達了回國的指示，因此有分析認為，朝中之間的矛盾進壹步深化。 綜合《東亞日報》19日的采訪，韓國情報當局最近捕捉到了這樣的動向。統壹研究院客座研究委員趙漢範（音）也表示：“俄羅斯計劃通過教育機構支付盧布工資。不過，據我所知，由於手續費等問題，雇傭企業和教育機構之間存在壹些分歧。” 在此之前，朝鮮教育相4月訪俄，討論了俄羅斯教育機關增加朝鮮留學生名額的方案。朝鮮此舉是在對朝制裁導致難以發放勞動簽證的情況下，為了以比旅遊簽證滯留時間更長的留學生簽證“變通”派遣勞工，進行了事前鋪墊工作。

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