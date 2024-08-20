“哈里斯會贏”，培養出奧巴馬的芝加哥熱鬧非凡. August. 20, 2024 08:52. by 華盛頓=文炳基常駐記者 weappon@donga.com. 當地時間18日，位於美國伊利諾伊州芝加哥的聯合中心。這是美國職業籃球（NBA）歷史上最優秀的選手邁克爾·喬丹在現役時期效力的芝加哥公牛隊的主場。哈里斯副總統正式提名民主黨總統候選人的民主黨全黨大會將於19日至22日在這裏舉行。 當天，聯合中心壹帶有很多身穿藍色（民主黨象征色）服裝的人。由於民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲稱共和黨總統候選人（唐納德·）特朗普和副總統候選人J·D·萬斯的組合“很怪異（weird）”，很多人舉著寫有“唐納德和J·D很怪異”字樣的牌子。也有很多人舉著寫有“哈里斯”和“沃爾茲”的手牌。 記者在這裏見到的民主黨支持者多明戈·加爾多斯表示：“哈里斯副總統給民主黨帶來了新的能量。她將在大選中獲勝。”路過的另壹名民主黨支持者揮手高喊：“哈里斯和沃爾茲將獲勝！” 芝加哥市當局預測，在此次全黨大會上，從美國50個州共將有5萬名左右的民主黨代表和支持者訪問芝加哥。民主黨計劃在傳統上“民主黨支持勢力”強大的芝加哥舉行全黨大會，在黨內外團結支持層。為此，拜登總統、奧巴馬前總統、克林頓前總統等前任和現任總統等主要人士將悉數出席芝加哥全黨大會。民主黨期待通過此次全黨大會，進壹步鞏固最近在全國和搖擺州的支持率中略微領先於特朗普的哈里斯的上升勢頭。 但在芝加哥市中心的密歇根大街上，戴著白底黑格子花紋的巴勒斯坦傳統頭巾的市民們高聲批評拜登政府的親以色列政策，要求“停止對以色列的支援”。市民約翰·萊斯利分發了壹張照片，照片中，笑容滿面地哈里斯和抱著因以色列軍隊的轟炸而死亡的子女哭喊的巴勒斯坦女性在壹起。他說：“在此次大選中，我無法支持哈里斯。在民主黨全黨大會期間，將每天舉行示威。”大規模示威將在民主黨全黨大會上舉行，因此有人擔心會發生流血事件。

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