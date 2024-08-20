不管是尹李會還是韓李會，無條件見面總比不見強. August. 20, 2024 08:50. . 朝野政黨代表會談將於25日在國會舉行。共同民主黨代表李在明前天作為連任黨代表的壹聲，分別提議與尹錫悅總統舉行領袖會談和與國民力量黨代表韓東勛舉行代表會談。韓東勛對此做出回應，並迅速達成了日程協議。不過，總統室昨天表示，“在舉行領袖會談之前，首先應實現國會正常化和朝野政黨之間的協議，”表現出保留態度。盡管如此，由於對領袖會談的必要性表示認同，因此，今後尹錫悅和李在明之間的會面能否延續備受關註。 繼國民力量黨之後，共同民主黨通過全黨大會完成了黨領導層的組建，因此第壹步理所當然是通過對話恢復政治。事實上，此前的對峙政局很大程度上也是因為4月10日議會選舉後兩黨各自集中於內部問題，將朝野關系拋在腦後。執政黨和在野黨也結束內部整頓、正式展開民心競爭的現在，正是韓東勛和李在明以民生為話題展現解決政局能力的機會。 不過，事實上，代表會談結果的前景並不明朗。圍繞李在明提出的優先議題《海軍陸戰隊蔡上等兵特檢法》和《全民25萬韓元支援法》，兩黨早已進入了心理戰。能否拋開此前無數的爭議，制定妥協方案還是未知數。而且，韓東勛作為國政的壹個軸心，還沒有做出與總統意願不同的決定，再加上與尹錫悅仍然關系緊張，反而會成為朝野協商的障礙。因此，代表會談很有可能停留在為進壹步對話起到墊腳石作用的水平上。 最終，朝野能夠恢復政治、奠定合作基礎的對話，應該是分別掌握政府和國會權力的尹錫悅和李在明之間的領袖會談。兩人在4月議會選舉見了第壹次面。會談兩天後，朝野協商通過了《梨泰院慘案特別法》。但這就是全部。此後，在野黨的立法獨斷專行導致總統行使否決權對抗的惡性循環反復出現，最終分裂的光復節和粗話爭議也加深了矛盾。 在這種郁悶的情況下，即使尹錫悅和李在明再次見面，也不會取得成果。再次見面本身也可能並不容易。但也不能不見面。如果沒有巨大在野黨的協助，總統的國政運營不會順利，沒有政府的同意，在野黨也不可能推進任何議題。如果不是想放棄國政、放棄政治，就應該見面。哪怕見了面吵架，也要先面對面。

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