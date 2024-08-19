銷毀“醫大擴招名額分配”會議資料，是在心虛什麽……. August. 19, 2024 08:29. . 在16日舉行的國會教育委員會和保健福利委員會的“醫大教育檢查聽證會”上，教育部表示銷毀了名額分配委員會會議資料，引發了爭議。從明年開始增加的2000名醫科大學名額，通過3月份舉行的3次分配委員會分配到了40所地方醫科大學。教育部表示，分配委員會不是法定機構，而是咨詢機構，沒有義務制作會議記錄，因此沒有制作會議記錄，會議參考資料和記錄會議內容的手冊也被全部廢棄。當天，教育部向國會提交了將1壹3次會議結果分別概括為4頁的資料。 在推進像醫大擴招壹樣對教育和保健系統具有巨大影響力的政策時沒有留下任何資料，教育部的這種解釋，既牽強又令人驚訝。教育部次官吳錫煥（音）表示：“對於會議過程中可能存在爭議的部分，沒有保留資料，而是銷毀了。”醫大擴招是利害關系尖銳、過去多次壹再撤回的敏感政策。說不定要承擔政策失敗責任的公務員不僅沒有制作會議記錄，還破壞了手動記錄的手冊，這不符合常識。這只會讓人們更加懷疑，通過“暗箱審查”隱瞞了什麽，是否下達了銷毀今後成為問題的資料的指示。 反對醫大擴招的專攻醫生離開醫院壹個月後的3月15日至18日，教育部召開分配委員會，確定醫大擴招。在歷時5小時30分鐘的三次會議上，對多達1000頁的醫大擴招申請進行了討論，並為各醫大分配了名額。如果分配委員會實際上沒有起到舉手表決器的作用，就不可能做到這壹點。 政府表示，為了消除必需醫療和地方醫療的醫師空白，作出了醫大擴招的政策性判斷。如果想讓這壹判斷得到共鳴，讓政策獲得動力，就應該透明地公開政策的根據和過程。如果僅憑正當性單方面推行，矛盾就會加劇，政策的接受度也會下降。政府連會議記錄都不願意留下、在密室倉促推進醫大擴招的結果，是持續6個多月的醫政矛盾和醫療癱瘓。現在甚至出現了醫大擴招正當性和必要性也發生動搖的情況。不得不追究被突然決定的2000人數字所埋沒、以非規則推進政策的政府的責任。

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