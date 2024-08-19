“人事聽證會無用論”擴散……61人中有26人屬於強行任命. August. 19, 2024 08:32. by 趙權亨記者、金成模記者、黃亨俊記者 buzz@donga.com、mo@donga.com、constant@donga.com、. 據調查，尹錫悅總統就任兩年零3個月以來，在沒有得到在野黨的同意、沒有通過國會人事聽證報告的情況下，對61名人事聽證會對象公務員中的42.6%（26人）強行作出了任命。同期，文在寅前總統強行任命了63名中的38%（24名）。 《東亞日報》18日通過國會議案信息系統，對2022年5月至今年8月的人事聽證申請對象61名公職人員進行了調查。結果顯示，只有不到壹半的30人是在朝野政黨通過人事聽證報告後由總統任命的。預定在本月底和下月初舉行人事聽證會的國防部長候選人金龍顯、雇傭勞動部長候選人金文洙、國家人權委員長候選人安昌浩，在野黨都對提名候選人表示反對，因此，如果國會沒有通過聽證報告，尹錫悅有可能強行任命。 政界越來越多的人指出，國會牽制總統人事權的人事聽證會的宗旨正在變得無力。也就是說，正在反復發生這樣的情形：在野黨將人事聽證會玷汙為“人肉搜索”和“人身攻擊性指責”，未能進行真正的考察；而尹錫悅即使發現不合格因素，也無視在野黨的意見強行任命。韓國外國語大學政治外交學系教授李在默（音）指出：“雖然把人事聽證會當作政治鬥爭手段的在野黨也存在問題，但單方面任命超過四成的人事聽證會對象公職候選人，說明人事聽證會本身變得無用。”

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