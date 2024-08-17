韓國政府連續四個月診斷“內需出現復蘇跡象”，與降低增長率的KDI存在溫差. August. 17, 2024 08:07. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 政府連續四個月作出內需出現復蘇跡象的經濟診斷。有人指出，以長期的內需不振為由，國策研究機關甚至下調了今年的增長率預測值，在這種情況下，對內需恢復趨勢持樂觀態度還為時尚早。 企劃財政部16日在《最近經濟動向（綠皮書）》8月刊中評價稱：“最近韓國經濟在出口、制造業領域勢頭良好，呈現出以設備投資為中心的緩慢的內需復蘇跡象，經濟恢復趨勢正在持續。”今年5月首次提出“內需復蘇跡象”的政府已經連續4個月維持了這種觀點。 企劃財政部經濟分析科科長金貴範（音）表示：“實際工資連續兩個月上升，訪韓遊客和信用卡銷售額速報指標也在年初以後呈現出改善趨勢。消費者心理指數也處於2020年4月以來的最高水平。” 但是政府的這種看法與韓國開發研究院（KDI）等外部的看法存在溫差。此前，KDI在7日的《經濟展望修訂》中，將今年的增長率預測值從2.6%下調至2.5%，下調了0.1個百分點。他們認為，內需比當初預想的要弱，阻礙了經濟恢復。KDI的預測值低於企劃財政部6月份預測的今年增長率（2.6%）。 反映實際內需狀況的部分指標仍未擺脫低迷狀態。體現商品消費的零售額比1年前減少了3.6%。最近，特別是百貨商店和折價商店的銷售接連萎縮，消費指標正在萎縮。上個月百貨商店的國內信用卡批準額比1年前減少了1.4%，連續兩個月呈減少趨勢，折扣店的銷售額減少了3.3%，比6月份減少幅度更大。設備投資也比1年前減少了2.7%。 7月份的物價上漲率也比6月份（2.4%）小幅擴大，達到2.6%。這是因為受到集中暴雨和油價上漲等影響，農產品、石油類物價上漲。建設景氣惡化，建設投資也減少了4.6%。因此，有人指出，政府出臺的內需診斷不能反映百姓的感受景氣。 但韓國政府也認為，現在還不是談論內需景氣恢復的時候。金科長說：“現在還不能說恢復，所以正在使用‘復蘇跡象’這個詞。如果下半年高利息、高物價等內需制約因素消失，可以說內需已經恢復。”漢陽大學經濟學部教授河俊京（音）表示：“雖然物價比以前穩定，但最近兩年間實際收入倒退，因此沒有達到內需恢復的條件。對內需恢復趨勢持樂觀態度還為時尚早。”

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