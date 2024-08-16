歐洲足球聯賽戰火重燃，迎來第10個英超賽季的孫興慜將挑戰200個攻擊點. August. 16, 2024 07:56. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 讓球迷們徹夜難眠的歐洲職業足球聯賽2024~2025賽季拉開了帷幕。 西甲聯賽將通過16日淩晨2時畢爾巴鄂隊與赫塔菲隊的比賽，在歐洲5大聯賽中率先拉開帷幕。歐洲五大聯賽是指歐洲足球聯盟（UEFA）排名前五（英格蘭、意大利、西班牙、德國、法國）的聯賽。英格蘭足球超級聯賽（EPL）和法甲聯賽將於17日、意甲聯賽將於18日舉行本賽季首場比賽。德國足球甲級聯賽將於24日開幕。 即將迎來第10個英超賽季的孫興慜（32歲•托特納姆熱刺隊）將挑戰聯賽攻擊點（進球+助攻）“200高地”。孫興慜從2015~2016賽季開始到上賽季為止，僅在托特納姆熱刺隊效力了9個賽季，並取得了總計182個英超攻擊點（120粒進球、62次助攻）。 據體育統計網站“StatMuse”等透露，英超總計攻擊點在200個以上的球員只有阿蘭•希勒（第1位•324個）和韋恩•魯尼（第2位•311個）等12人。在攻擊點不足200個的現役英超球員中，切爾西的拉希姆•斯特林（第16位•186個）的攻擊點排名最高，其次是孫興慜（第18位）。本賽季孫興慜將連續9個賽季挑戰聯賽兩位數的進球，如果能保持與上賽季（17球•個人進球排名第8位）相同的得分能力，有可能比斯特林（上賽季8球）更快地實現200個攻擊點。以20日與萊斯特城隊的客場比賽開始本賽季的孫興慜表示：“本賽季我想感受壹下自己的極限在哪裏。” 效力英超狼隊的黃喜燦（28歲）將連續兩個賽季挑戰聯賽兩位數的進球。黃喜燦在上個賽季聯賽中攻入12粒進球，個人得分排在並列第15位。從2021~2022賽季開始效力於英超聯賽的黃喜燦攻入10球以上，上賽季是首次。黃喜燦要想進入本賽季聯賽射手榜前10名，必須持續保持得分能力，同時無傷病打滿壹個賽季。據足球媒體《轉會市場》報道，黃喜燦在最近兩個賽季中6次脫離戰鬥力，其中3次腿筋受傷。狼隊本賽季首場比賽是17日與阿森納隊的比賽。 在法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊（PSG）迎來第二個賽季的李剛仁（23歲）將於17日與勒阿弗爾隊進行揭幕戰。李剛仁在上個賽季參加了23場聯賽，以3粒進球和4次助攻幫助PSG隊實現聯賽三連冠。法國最強隊PSG因6次成為聯賽最佳射手的基利安•姆巴佩（26歲）於6月轉會到皇家馬德裏（西班牙）而處於攻擊陣容實力下降的狀態。PSG為了填補姆巴佩離開球隊留下的空白，正在試圖引進追加的攻擊資源。因此，預計李剛仁將在邊鋒和攻擊型中場位置上展開激烈的主力競爭。 效力德甲拜仁慕尼黑隊的後衛金玟哉（28歲）將努力恢復名譽。上賽季初期擔任主力選手的金玟哉從亞洲杯歸來的2月開始被安排在了替補席上。上賽季未能實現聯賽12連冠的拜仁隊解除了與托馬斯•圖赫爾主教練的合約，並聘請了後衛出身的文森特•孔帕尼主教練。金玟哉的地位也發生了變化。比利時國家隊出身的孔帕尼主教練表示：“金玟哉與現役時期的自己的防守風格相似。”金玟哉表示，“本賽季的目標是首先占據主力位置。”拜仁隊將於25日與沃爾夫斯堡隊進行本賽季德甲聯賽首場比賽。

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