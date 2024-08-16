美國總統選舉：“抓住亞裔選民”……出韓文版郵件和報紙廣告. August. 16, 2024 07:56. by 紐約=林宇善 常駐記者、金允真記者 imsun@donga.com、kyj@donga.com. 在11月舉行的美國總統選舉即將到來之際，共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人、副總統哈里斯為爭奪亞裔選民展開了激烈的競爭。今年5月公布的美國人口統計局資料顯示，以2022年為基準，在3.3億的美國人口中，亞裔的比率約為7.5%（約2470萬人），與白人、西班牙裔、黑人等其他人種相比，絕對數字並不大。 但在自2020年到2024年的4年間，亞裔選民的增加率為15%，比西班牙裔選民（12%）、黑人選民（7%）增長得更快。另外，哈里斯和特朗普最近在各種輿論調查中，在誤差範圍內展開了激烈的競爭。兩名候選人對每壹票都十分看重，因此決心爭取亞裔選票，成為最終勝利者。 ● 亞裔選民的意向，勢均力敵的選舉 《紐約時報》當地時間13日報道稱，“亞裔選民是美國增長最快的選民層，也是典型的流動層。”此外，亞裔選民的學歷也高於其他人種，因此相比政治傾向，更看重候選人的魅力和政策說服力等，進行某種“投票購物”。 亞裔選民的投票率也在迅速增加。2020年大選當時，亞裔選民的全國投票率比2016年大選激增40%。《紐約時報》分析說：“從2020年選舉當時全國選民的比重來看，亞裔只占4%，比分別接近15%的西班牙裔和黑人裔微不足道，但在2024年大選中，幾乎所有州的亞裔投票都會對勝利產生影響。” 特別是，在美國50個州中，被評價為左右選舉局勢的內華達州、亞利桑那州、佐治亞州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、密歇根州、威斯康辛州等7個搖擺州，很多人認為亞裔選民的投票結果將決定該州的勝者。在這7個州，兩名候選人之間的支持率差距大部分只有1個百分點左右。 對此，兩黨都用韓語、漢語、印地語等多種亞洲語言制作並分發定制郵件，還用不同的語言刊登報紙廣告。特別是在7個競爭州中，亞裔選民比重最高的內華達州，兩黨正在展開激烈的競爭。 以2021年為準，亞裔選民中人數最多的群體是華裔（約280萬人）。其後依次為菲律賓裔（260萬人）、印度裔（210萬人）、越南裔（130萬人）、韓裔（110萬人）等。 ● 哈里斯強調自己是“首位亞裔總統候選人” 哈里斯的父親是牙買加裔黑人，母親是印度泰米爾人，她尤其把生死寄托在了攻略亞裔選民上。她是第壹個參加美國總統選舉的亞裔候選人。 美聯社報道說，哈里斯是印度裔女性，這壹身份給佐治亞州亞特蘭大壹帶的眾多亞裔及移民家庭帶來了喜悅。許多選舉專家也註意到，除佐治亞州外，亞利桑那州、內華達州等主要搖擺州也有大規模印度裔社區。印度裔社區的選票是2020年選舉時引領拜登總統獲勝的主要動力。 哈里斯過去多次強調自己“也有韓裔親戚”，吸引韓裔選民。哈里斯的妹妹瑪雅的丈夫是曾在奧巴馬政府擔任過司法部副部長的托尼·韋斯特。韋斯特的妹妹與韓裔男性結婚後，哈里斯也與韓國結緣。 此外，哈里斯團隊還配備了多名專門負責亞裔選民的職員。最近，她正在為競爭州的亞裔選民聘用更多的職員。 美洲韓裔選民連帶代表金東錫（音）分析說：“亞裔大體上不會選擇政黨進行選民登記，因此在大選等正式選舉中尤其受到關註。”黑人認為自己是濫用公共權力的受害者，西班牙裔對移民等議題非常敏感，但亞裔沒有關於人種的特定議題，在政治上也具有很多中立傾向，因此他們的投票結果將取決於兩名候選人展開什麽樣的競選活動。

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