朴槿惠前總統出獄後首次前往母親陸英修的故居. August. 15, 2024 08:19. by 曹權亨記者 buzz@donga.com. 朴槿惠前總統在母親已故陸英修女士逝世50周年的前壹天，即14日訪問了位於忠北沃川的母親故居。這是朴前總統在2012年總選前夕以新國家黨（現國民力量黨）非常對策委員長的身份訪問忠北後，時隔12年再次訪問陸女士的故居。此前，尹錫悅總統於2月28日作為現任總統首次訪問了陸英修女士的故居。 當天上午，朴前總統與親信國民力量黨議員柳榮夏、該地區國會議員樸德欽議員等壹起，在20分鐘的時間裏參觀了故居內部和附近展示的照片，並進行了交談。聽到朴前總統訪問的消息後，部分居民來到故居，朴前總統祝福說“天氣炎熱，請註意健康”，然後登車離開。 柳議員在通話中表示：“這次是逝世50周年，所以（朴前總統）造訪了母親的故居”，“朴前總統看著母親的照片，回憶起了過去的記憶。”朴前總統去年8月15日訪問了已故父親朴正熙前總統的慶北龜尾故居。 進入今年以來，朴前總統除了在第22屆總選日4月10日來到投票所外，沒有其他公開活動。去年在中秋節即將到來之際，她訪問了大邱達城郡私宅附近的傳統市場，並參加了10月26日在首爾銅雀區國立首爾顯忠院舉行的前總統朴正熙逝世44周年追悼儀式。 陸女士紀念事業會每年8月15日都會在安葬陸女士的首爾顯忠院舉行追悼儀式。陸英修女士於1974年8月15日在舉行光復節紀念儀式的首爾中區獎忠洞國立劇場大劇場被朝鮮間諜文世光發射的兇彈擊中身亡。

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