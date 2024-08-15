醫政對立6個月導致必須醫療枯死……得出國去做手術嗎？. August. 15, 2024 08:18. . 全國200家進修醫院的約1萬名專攻醫生因反對醫科大學擴招2000人的政策而集體離開醫院已有6個月了。政府雖然提出了增加必需醫療和地區醫療的理由，但隨著專攻醫生沒有回歸，醫療空白長期化，從必需醫療和地區醫療開始面臨枯死危機。高考隨時招生日程從下個月開始，由於沒有出臺擴招教授和設施投資計劃，醫大教育出問題的憂慮也越來越大。 醫療界評價說，過去的6個月是“必須醫療提前終結的時期”。雖然平時也很累，訴訟危險也很大，由於補償少，應聘者呈減少趨勢，但政府單方面宣布醫大擴招後，以使命感堅持的必須科專攻醫生也脫離了隊伍，面臨斷代危機。特別是手術患者每年都在增加的胸部外科的供需情況非常嚴重。兩年後，54名專門醫生將退休，但新培養出的專門醫生只有1人。今年下半年，沒有壹名學習申報專攻醫生。以地方上為中心，小兒心臟和應急心臟手術出現了差池，而且不久後肺癌手術等壹般手術也沒有醫生，因此有可能出現必須出國做手術的情況。 性價比在海外也得到認可的韓國醫療體系，在半年內被逼到懸崖邊，雖然集體脫離的醫生們負有直接責任，但從根本上看，應該追究時隔27年後推進醫大擴招這壹重要政策的同時卻沒有留下會議記錄的政府的責任。雖然預計醫生們會采取集體行動，但緊急診療體系卻非常松懈，而且上調必需醫療報酬、專門醫生中心醫院轉變計劃未能說服醫療界。歷屆政府都曾推進過而因沒有預算而未能實現的政策，此次又在沒有財政計劃的情況下說要“推進”和“討論”，誰會相信呢? 雖然全國醫科大學進入了第二學期的註冊階段，但幾乎沒有復出的醫科大學生。增加招生名額的32所地方醫科大學要求在6年內增加4301名教授，但政府在3年內增加1000名教授都遇到了困難。培養地方上醫生的大學醫院紛紛面臨倒閉的危機。因此次事件，醫療及醫生培養體系很有可能遭受難以恢復的致命傷，但政府卻束手無策，醫生出身的8名國會也沒有斡旋的意誌。雖然為時已晚，但醫療界、政府和國會應該出面阻止最壞的事態發生。

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