鐵桿擊球發生變化，賽季已贏得3勝的朴炫徑表示“想獲得大獎”. August. 14, 2024 08:10. by 金正勛記者 hun@donga.com. 截至去年10月29日，朴炫徑（24歲）壹直被稱為“亞軍專家”。在2年5個月零27天的時間裏，她沒有獲得過冠軍，僅獲得過9次亞軍，因此有了這個綽號。後來，她登上了SK Networks•首爾經濟女子精英賽的冠軍寶座，時隔910天，已在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上拿到了4個冠軍。 本賽季僅前半期就取得了3場勝利，她擁有了“cutiful（cute+beautiful）炫徑”這樣的外號。這是2019年首次參加KLPGA巡回賽的朴炫徑首次在壹個賽季獲得3座冠軍獎杯。朴炫徑在獎金（9.186億韓元）和大獎積分（370分）排名中均排在第壹位。 朴炫徑表示，“可以明確地說的壹點是鐵桿擊球真的變好了。本賽季在推桿上吃了不少苦頭，但成績卻很好，這得益於果嶺命中率的提高。”朴炫徑的平均推桿數從去年的第4位（29.42推）下滑至今年的第42位（29.98推）。相反，果嶺命中率從第53位（68.84%）上升到了第4位（78.47%）。自KLPGA巡回賽出道以來，今年朴炫徑首次進入果嶺命中率前10名。 朴炫徑表示：“我習慣了緊張時用鐵桿擊球，把球擊向左側。這是明知故犯卻難以改掉的毛病。在本賽季開幕前的冬季訓練期間，為了徹底改掉這個習慣而努力，取得了很好的效果”，“隨著鐵桿擊球的好轉，在果嶺上創造機會的次數也增加了，自然而然地帶來了好的結果。” 朴炫徑在鬥山比洞賽上取得了本賽季的首場勝利。而且她在BC信用卡•韓經女子杯和McCol•莫納龍平公開賽上連續2周進行了延長賽，獲得了冠軍獎杯。延長賽也是選手們在同壹個球洞進行獨木橋決勝負的方式，因此與每個球洞都有勝負的比洞賽性質基本相同。 朴炫徑表示，“賽季初期因為推桿問題苦惱了很久。比洞賽時，即使失去桿數，也只是輸掉壹洞而已，因此可以自信地推桿。這就是鬥山大賽成為轉折點的原因。延長賽也是自己或對方選手奪冠的50%勝負。這種特性似乎給了我心理上的安定感和自信心。”朴炫徑在進入職業聯賽後，經歷過5次延長賽，共取得了4次勝利。 與李藝媛（21歲）壹起以多勝並列第壹名的成績迎來休息期的朴炫徑，顧名思義就是“好好休息”度過該假期。朴炫徑表示：“下半賽季是體力戰。休息期為了不讓身體僵硬，壹邊做伸展運動，壹邊堅持接受按摩，壹邊進行體力管理。賽季結束後體重會減掉4公斤左右。為了不讓這種情況發生，今年還接受了專門負責營養管理的訓練師的幫助。” 朴炫徑本賽季的最終目標是“大獎”。2020年的共同多勝王（2勝）是她自KLPGA巡回賽出道後獲得的唯壹個個人獎，對此朴炫徑表示，“比起創造華麗的業績，堅持不懈地取得好成績更好。因此，我希望在1年內不出現任何起伏，不斷取得成績，才能獲得大獎。” 朴炫徑在下半賽季首場大賽濟州三多水大師賽上以並列第13位的成績結束，未能獲得大獎積分。在此期間，尹伊娜（21歲）憑借該大賽的冠軍獲得了70分的大獎積分，並以總分315分緊隨樸炫徑之後，兩人的分差為55分。朴炫徑決心登上從16日開始舉行的天堂大師賽首屆比賽冠軍寶座，以力爭在大獎競爭中跑在前頭。

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