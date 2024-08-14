哈里斯的5個致命弱點……取決於能否守住“支持率上升勢頭”. August. 14, 2024 08:10. by 崔智善記者、李清娥記者 aurinko@donga.com、clear@donga.com. 5日正式確定為美國民主黨總統候選人的副總統哈里斯的支持率持續上升。不僅是全國範圍的民意調查，在主要搖擺州，其支持率也超過了共和黨總統候選人特朗普。 不過，對於支持率能否持續上升，意見各不相同。有人認為，“哈里斯因拜登總統突然辭任而成為總統候選人，她與媒體、對自己持批評態度的選民等度過壹種‘蜜月期’，沒有受到特別的攻擊，這反映在現在的支持率上”。也有人反駁稱，“哈里斯在競爭州的青年選民中人氣很高，這壹趨勢將持續下去”。預計下個月10日哈里斯和特朗普的電視辯論將成為左右11月選舉局勢的尺度。 ● 哈里斯的五大課題 美國政治媒體《政客》12日將記者會、應對特朗普團碳的攻擊、經濟、邊境及移民、以色列議題列為哈里斯成為總統必須解決的五大課題。 哈里斯成為民主黨總統候選人後，至今從未舉行過正式記者會或接受采訪。據分析，這與擔任副總統初期接受移民相關采訪時多次暴露出不成熟的樣子，受到很多批評不無關系。《華盛頓郵報》報道說，她在8日與采訪團見面時也接受了6個提問，但回答的時間非常短，沒有超過兩句。 特朗普就此表示：“哈里斯不夠聰明，不能召開記者會。她也沒什麽能耐。”距離11月5日的選舉只剩下不到3個月的時間，哈里斯將無法避免媒體曝光。 《政客》認為，在下個月的電視辯論中，如何應對特朗普的粗話和人身攻擊也很重要。此前，特朗普稱哈里斯“智商低”，聲稱“她之所以成為副總統，是因為她是黑人女性”。分析認為，這意味著必須能夠針對特朗普這樣的候選人進行明快、有說服力的反駁。 哈里斯作為副總統掌管過的非法移民議題也被認為是決定選民的意向的變數。特朗普在任時把修建邊境墻當作政績，他攻擊哈里斯是“無能的邊境沙皇”。 此外，最近因經濟指標不振而敲響停滯警告的美國經濟的解決方法、以色列和伊朗的全面戰爭可能性等“世界火藥庫”中東相關問題，她將以何種方式回答也是關鍵。 ● 哈里斯在全國民意調查中領先特朗普 12日，另壹家政治媒體“國會山”、選舉專門網站“決策臺總部”對最近實施的114個輿論調查結果進行了平均，結果顯示，哈里斯在全國範圍內的支持率為47.8%。以1.4個百分點的差距戰勝特朗普（46.4%）。 哈里斯以當選總統候選人的前壹天即4日為起點，在全國支持率上領先特朗普。當時她以0.2個百分點的差距領先特朗普，但7日、9日、12日分別達到0.9、1.0和1.4個百分點，差距正在逐漸擴大。 特別是，哈里斯在以左右大選局勢的7個競爭州，即賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、北卡羅來納州、佐治亞、內華達、亞利桑那州中選舉人票較多的賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛州等3個州為對象進行的調查中，也以4個百分點的差距戰勝特朗普。以上幾個地方，雖然原先支持民主黨的傾向很強，但在2016年大選中都由特朗普獲勝，幫助他前往白宮。 特別是在搖擺州青年層選民中，哈里斯的支持率上升勢頭非同尋常。據民意調查公司社交媒體透露，哈里斯在7個競爭州的18歲-29歲選民中獲得51%的支持，以較大差距戰勝特朗普（42%）。

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