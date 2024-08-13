TMON•薇美鋪：“通過吸引新投資，在事業正常化後的3年內轉售”. August. 13, 2024 08:21. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 引發大規模未結算事態的TMON•WeMakePrice（薇美鋪）12日向首爾回生法院提交了以通過吸引新投資使事業正常化，3年內轉售為主要內容的自救計劃案。這與之前母公司Qoo10的代表具永培發表的TMON•薇美鋪合並後設立新法人是兩碼事。 12日，據流通業界透露，前壹天，TMON•薇美鋪的高層相關人士向私募基金等提出了如果吸引投資金，將最大限度地償還債務，並投入結構調整的計劃。這是面向對TMON或薇美鋪表現出投資意向的人。TMON•薇美鋪相關人士表示：“目前3家投資者表現出關心。將忍受成交額減少的現實處境，最大限度地減少固定費用，進行結構調整。” 據悉，就TMON和薇美鋪發生的結算貨款支付延遲問題，要想立即解決燃眉之急，需要700億~800億韓元左右的外部資金。會計法人相關人士表示：“模擬結果顯示，薇美鋪和TMON分別需要250億韓元和500億韓元左右的金額。首先讓相當多的合作公司恢復損失後，剩下的債券將在事業正常化的同時，分3年分期償還。” TMON•薇美鋪向法院提交的自救方案中並沒有包括具代表8日提議的“TMON•薇美鋪合並後設立新法人”相關內容。TMON•薇美鋪相關人士表示：“具代表的提案沒法包含在此次自律結構調整（ARS）項目中。”在兩家公司那裏受到損失的賣家緊急對策委員會當天也發表了立場文，對具代表8日向法院申請的新法人設立案表示：“明確表示深深的憂慮和反對。” 緊急對策委員會計劃13日在首爾江南TMON總公司前與受害消費者壹起舉行“黑色雨傘集會”。同壹天，政府相關機關和債權團等參與的首次回生程序協議會上，將會進行怎樣的討論也備受關註。另外，據中小風險企業部透露，從9日開始受理的以TMON•薇美鋪未結算受害中小企業、小工商業者為對象的緊急經營穩定資金，截止到11日下午6時，共有747件，申請金額達1483億韓元。

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