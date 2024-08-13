尹錫悅突然更換國防部長和安保室長. August. 13, 2024 08:21. by 黃亨俊記者、申娜莉記者、金智賢記者 constant25@donga.com、journari@donga.com、kjh@donga.com. 尹錫悅總統12日提名總統警衛處長金龍顯為新任國防部長候選人。與此同時，現任國防部長申源是被內定為國家安保室長，現任國家安保室長張虎鎮被內定為新設的外交安保特別助理。這是繼去年12月趙太庸由安保室長調任國家情報院院長、張虎鎮接任安保室長後，時隔8個月再次改組外交安保班子。 總統秘書室長鄭鎮碩當天在龍山總統室召開新聞發布會表示：“金龍顯作為我們政府的首任警衛處長，比任何人都了解軍隊統帥的想法，因此認為他是國防部長的合適人選。”金龍顯曾歷任聯合參謀本部作戰本部長等，後來是預備役陸軍中將，是尹錫悅的忠巖高中高壹年級前輩，曾在大選團隊中全權負責安保政策。 去年10月被任命為國防部長的申源是也在10個月後調任安保室長。鄭鎮碩表示：“作為現任國防部長，他對當前安保懸案的理解度很高，因此認為他是輔佐總統、負責國家安保的最佳人選。” 張虎鎮被內定為現政府首任外交安保特別助理。總統室解釋說，尹錫悅要求張虎鎮發揮負責核電和防衛產業等經濟安保相關戰略課題解決者的作用。 據悉，尹錫悅7月初出席北約峰會後，認為有必要應對急劇變化的國際局勢和外交安保環境的變化，因此構想了外交安保陣線的調整。他認為，如果此前為了鞏固韓美同盟和韓美日安保合作等，安排外交專家擔任安保室負責人並取得成果，那麽現在就需要安保專家擔任安保室負責人。但在距離美國總統選舉還有3個月的情況下，正統外交官出身的張虎鎮被替換，以外交界為中心對此出現了擔憂的聲音。 對此，共同民主黨首席發言人李海植批評稱：“將國會議員和韓國科學技術院（KAIST）畢業生‘捂住嘴’、致力於輔佐總統心氣的警衛處長任命為國防部長。這是旋轉門人事的極致和人事暴行。”

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