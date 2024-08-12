特朗普試圖攻擊哈裏斯，“謊言回旋鏢”紮到自己身上. August. 12, 2024 08:31. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美國共和黨總統候選人唐納德•特朗普試圖攻擊民主黨總統候選人、副總統卡梅拉•哈裏斯時，因虛言爭議和“連黑人的臉都分不清”的指責而陷入非難。《紐約時報》（NYT）報道說，在左右11月總統大選的核心搖擺州民意調查中，特朗普候選人在誤差範圍內落後於哈裏斯，並表示“在哈裏斯登場後（特朗普）經歷了最糟糕的3周”。 特朗普8日在佛羅裏達州棕櫚灘的海湖莊園舉行的記者會上，在談到前加利福尼亞州眾議院議長威利•布朗時表示：“我非常了解他。我倆曾經壹起乘坐過差點墜機的直升機。”他接著吹噓說：“布朗不喜歡哈裏斯。當時威利跟自己講過壹些有關‘哈裏斯的可怕事情’。” 當天出現關於布朗前議長的提問，是因為他是哈裏斯副總統與道格拉斯•埃姆霍夫結婚前的戀人。年長31歲的布朗任命時任檢察官的副總統哈裏斯擔任主要職務，壹度引發爭議。 據《紐約時報》報道，布朗表示：“我沒有和特朗普壹起坐過直升飛機。這些都是謊言。”對於特朗普候選人說的這些內容，壹起乘坐直升機的其他人也異口同聲地表示，“當時的直升機沒有發生飛行事故或緊急降落，機上的人也沒有討論過哈裏斯。”經確認，當時壹起乘坐的“布朗”不是黑人前議長布朗，而是白人前加利福尼亞州州長傑裏•布朗。 特朗普候選人在直升機上曾經歷過危機。據《紐約時報》報道，不是和布朗前議長，而是與黑人政治家、前加利福尼亞州參議員內特•霍爾登乘坐直升機時緊急著陸。對此，有人戲稱“特朗普連黑人的臉都認不出來”。霍爾登前議員指出：“布朗個子矮，頭發稀少，而我頭發濃密，個子高，看起來其實差別有點明顯。”布朗前議長也回應說：“我不想認為特朗普分不清黑人。如果認為把我認成是碧昂絲，那情況就有點糟糕了。” 此外，據《紐約時報》和錫耶納大學8日的民意調查結果顯示，哈裏斯在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州等三個主要競爭州獲得50%的支持率，在誤差範圍（±4.2~4.8%）內領先於支持率僅為46%的特朗普。

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