比金子更閃耀的挑戰，書寫反轉電視劇. August. 12, 2024 08:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 以“令人心情愉悅的反轉”、“與獎牌壹樣有價值的挑戰”，讓國民淩晨睡不著覺的17天熱播劇巴黎奧運會12日落下了帷幕。韓國共有144名選手參賽，是繼1948年蒙特利爾大會（50名）之後參賽人數最少的，因此賽前獎牌前景並不明朗。但是太極戰士們卻上演了反轉劇。獲得13枚金牌（截至11日下午6時），與創下歷史最高紀錄的2008年北京、2012年倫敦奧運會並駕齊驅。這遠遠超過了本屆奧運會開幕前目標值（5枚金牌）的兩倍。此外代表條還獲得8枚銀牌和9枚銅牌，共獲得30枚獎牌（最終定格為13金、9銀、10銅，共32枚獎牌）。大賽開幕的第二天，即上個月28日，以吳尚旭的擊劍男子佩劍個人賽冠軍開啟金牌爭奪戰的韓國在3天內收獲5枚金牌，提前完成了目標值。從進入8月份的第壹天開始，已經連續5天傳出了獲得金牌的好消息。 射箭選手金優鎮此前還沒有獲得奧運個人賽金牌，但在第三次挑戰奧運會後，他終於拿到了夢寐以求的個人賽金牌。在混合賽和團體賽上成為三冠王的金優鎮，作為個人第5枚金牌，將擁有歷屆韓國選手最多的金牌。在人生最輝煌的日子裏，他說的是“將在2028年洛杉磯奧運會上挑戰新的歷史”。 對於以女子跆拳道世界排名第24位出戰並獲得金牌的金宥珍來說，此次奧運會也是她不斷挑戰的延續。經過國內選拔賽、各大洲選拔賽，以末班車獲得奧運會入場券的她，打敗了世界排名第1、2、4、5位的選手，獲得了令人感動的金牌。 對於在10歲~20歲出頭的年紀在射擊項目上獲得金牌的潘孝珍、吳藝媛、梁智仁來說，巴黎奧運會並不是終點，而是起點。20歲的跆拳道金牌得主朴泰俊的眼睛也瞄準了4年後的大會。未能獲得期待已久的獎牌而流淚的禹相赫（跳高）和全雄泰（現代五項）也拋開遺憾，準備挑戰4年後的洛杉磯奧運會。

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