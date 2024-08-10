朝鮮代表團時隔7年參加俄羅斯防產展會……“有可能討論武器交易”. August. 10, 2024 08:00. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮代表團時隔7年將參加本月中旬在俄羅斯舉行的國際軍事技術論壇。朝鮮和俄羅斯6月簽署了相當於軍事同盟水平的新條約。有預測稱，以此次論壇為契機，朝俄軍事領域負責人之間可能討論俄羅斯提供尖端武器等軍事合作問題。據悉，韓國情報當局認為，在軍事領域，包括俄羅斯轉讓部分技術在內，朝俄之間的合作正在進行。 “自由亞洲電臺”9日援引俄羅斯官方媒體衛星通訊社等報道稱：“朝鮮軍事領域的官員們將參加本月中旬在俄羅斯莫斯科舉行的國際軍事技術論壇‘軍隊2024’活動。”該論壇將於15日至21日舉行，是俄羅斯在世界各國代表團面前大力宣傳武器的軍工展會。朝鮮曾在2016年和2017年應俄羅斯國防部的邀請參加該論壇。這是自去年9月和今年6月朝俄首腦會談後，朝鮮代表團首次訪問俄軍事展會。此次論壇將公開300件以上的最尖端軍事裝備。 朝鮮代表團的團長雖然未見公開，但有分析認為，以此次論壇為契機，朝俄高層之間可能討論各種武器支援問題。不僅是飛機或裝甲車，洲際彈道導彈、高超音速導彈等俄羅斯對朝尖端武器及相關技術支援問題也可能被提及。亞太戰略中心（CAPS）副代表大衛·麥克斯韋爾對“自由亞洲電臺”表示：“朝俄高層官員之間有可能就武器交易進行討論。朝鮮對接受俄羅斯的尖端技術非常感興趣。” 據悉，韓國情報當局在去年7月時任俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古訪朝後，掌握了朝鮮軍需代表團數次訪俄的情況和多架俄羅斯空軍飛機隨時開通朝鮮航線的動向。特別是，韓國情報部門認為，俄羅斯正在支援朝鮮軍事偵察衛星開發相關技術。 朝俄兩國自6月首腦會談後，不顧國際社會的擔憂，壹直公開進行軍隊人事交流。上月，以金日成軍事綜合大學校長金錦哲為團長的朝鮮代表團訪俄。同月，俄國防部副部長阿列克謝·克裏沃魯奇科訪朝。特別是克裏沃魯奇科是普京總統訪朝後公開訪朝的首位高層人士，朝鮮國務委員長金正恩還親自接見了他。

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