來自菲律賓來的“育兒援手”，不能都成了“江南姨媽”. August. 10, 2024 07:58. . 雙職工夫婦的“育兒援手”來到了韓國。參與雇傭勞動部和首爾市“外國人家政管理師示範項目”的100名菲律賓家政管理師6日淩晨通過仁川國際機場入境。她們將在接受為期4周的特化教育後，從9月3日起正式參加國內照顧聯盟。 憑借菲律賓阿姨們的活躍表現，韓國能否擺脫合計出生率0.6名的“超低出生率國家”的汙名呢？雖然有這種想法，但突然間她們集體住宿的地方吸引了人們的視線。據首爾市透露，她們將在首爾市江南區驛三站附近的共同宿舍生活到示範項目結束的明年2月。人均月租為單人間43萬-49萬韓元，雙人間38萬-40萬韓元。 我很好奇，為什麽非得是在首爾也是地價昂貴的江南呢? 首爾市解釋說，在25個區中，江南區是接近性最方便的地方，但不太令人信服。但菲律賓阿姨們昂貴的身價壹浮現，就只能點頭。反正她們中的大部分人會在江南工作。 菲律賓阿姨們的時薪是最低工資（9860韓元），反映四大保險費等則是13700韓元。如果每周工作5天，工作8個小時，月薪將達到238萬韓元。考慮到以去年為基準，30多歲家庭的中等收入為509萬韓元，要花掉收入的壹半左右才能用得起。 照此下去，雖然沒有時間負擔家務和照顧、但經濟條件寬裕的家庭很有可能壟斷菲律賓阿姨們。特別是對於準備被稱為“4歲考試”的英語幼兒園入學等級測試或有讓英語幼兒園子女的江南父母，日常生活之余還能兼顧英語教育的菲律賓家政管理師可能很有魅力。 據悉，共有751戶申請了此次示範項目。想來首爾市會考慮單親父母、多子女、雙職工等多種條件後選定使用家庭，但在此之前要仔細查看申請家庭標本。比如江南三區（江南、瑞草、松坡）等部分地區的申請是否集中、月平均收入分布情況如何等。 菲律賓阿姨們不能成為高收入階層的專有物。雖然聽起來有點刻薄，但也有可能大幅降低菲律賓阿姨們的工資。在香港、臺灣、新加坡，個別家庭以私人合同方式直接雇傭外國人家政管理師。雇主必須向他們提供飲食和居住，但由於不適用最低工資，每小時平均工資，在香港、臺灣、新加坡分別只有2800韓元、2500韓元和1700韓元。盡管如此，去年以在香港工作的菲律賓家政管理師為對象進行的業務滿意度問卷調查結果顯示，回答“非常滿意”的人占壹半以上。 在香港，菲律賓家政管理師雇傭激增的1990-2000年，有0-5歲子女的女性勞動市場參與率上升了15個百分點，這壹點值得關註。相反，韓國銀行分析說，以2022年為基準，韓國20、30多歲女性的82%的月薪不到家務及育兒保姆費用的120%（約300萬韓元），因此很有可能考慮退休。韓國也有必要允許外國人家政管理師的私人合同，並另行制定管理監督方案，應對人權侵害或非法脫離問題。相比為菲律賓阿姨守住最低工資，減少韓國年輕人成為爸爸媽媽的機會費用更為緊迫。

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