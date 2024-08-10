畫狼的班克斯新作在英國公開1小時後被盜. August. 10, 2024 07:59. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 不露臉藝術家“班克斯”在英國倫敦公開的作品被盜，當地警方正在展開調查。班克斯從5日（當地時間）開始到8日為止，每天在倫敦留下壹幅動物壁畫，被盜的作品是8日公開的。 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，當天班克斯在倫敦南部佩肯區黑麥巷的壹棟建築物上設置的衛星天線上，描繪了向著月亮嚎叫的狼的樣子。但該作品在1個多小時後消失。目擊盜竊場面的壹位市民向BBC說明了當時的情況，“蒙面犯人3名中有1名拆除了衛星天線，其余2名犯人就在梯子旁邊。”他還表示：“在拍攝盜竊場面時被犯人毆打，手機差點被搶走。”目前，英國警方尚未抓獲犯罪嫌疑人。 藝術性得到認可，在展示或拍賣會上以巨額銷售作品的班克斯最近在倫敦展示獨特的壁畫，受到了很多關註。他以5日在倫敦西南部裏士滿的壹棟建築物墻壁上展示山羊模樣的壁畫為開端，6日在倫敦切爾西的壹棟居住用建築物上留下了兩只大象的壁畫。另外，7日在以復古服裝店較多而聞名的倫敦東部磚巷火車橋墻面上，他還留下了壹幅畫有3只猴子的壁畫。 班克斯在新作中沒有留下任何說明，因此人們對作品的意義也越來越好奇。壹些人將此次動物壁畫稱為“倫敦動物園連作”，分析認為，這是把主導最近在英國發生的大規模種族歧視示威的極右暴徒比喻為動物。 包括本名在內，身份不明的班克斯在世界各地留下壁畫，並在社交媒體上上傳照片的方式宣傳了自己的作品。BBC預測，以動物為主題的班克斯的作品將於10日和11日落下帷幕。

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