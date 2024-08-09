“白頭”“金剛”對朝偵察機核心技術遭竊. August. 09, 2024 07:48. by 申圭鎮記者、高道藝記者 newjin@donga.com、yeah@donga.com. 據悉，最近大型軍工企業的合作企業遭到黑客攻擊，韓國軍隊核心對朝鮮空中偵察資產“白頭”“金剛”偵察機相關技術資料大部分被泄露，韓國政府認為黑客的主體是朝鮮。相關企業是制作包含軍隊裝備運用及維修手冊等內容的教範的地方，因此此次黑客攻擊可能使“白頭”“金剛”偵察機的技術資料、運用、維修相關內容等泄露給了朝鮮。 據韓國情報部門透露，朝鮮國務委員長金正恩最近把生死存亡寄托在確保偵察機、軍事偵察衛星等相當於對韓監視“眼睛”的偵察資產和性能改良上。有分析認為，朝鮮此舉意在通過此次竊取技術提高自身偵察能力，同時回避韓國軍隊的偵察戰鬥力。 據多名防衛產業界、警方相關人士8日透露，韓國警方已確認最近集中對相關企業和其他中小合作企業進行黑客攻擊的情況，正在展開調查。軍工企業相關人士表示：“據我所知，據推測為朝鮮的勢力的黑客攻擊導致‘白頭’‘金剛’偵察機的大部分技術資料被泄露。”警方相關人士表示：“正在對遭受黑客攻擊的多家企業進行IP追蹤等現場調查。”有觀察人士認為，由於制造裝備相關教範的企業特性，構成偵察機的主要裝備的詳細參數等核心技術有可能被泄露。 為獨立收集對朝情報而於1991年推進實施項目的“白頭”“金剛”偵察機在2002年實戰部署後，20多年來壹直執行著韓國軍隊核心的對朝情報收集任務。“金剛”偵察機將收集前方壹帶與朝鮮軍隊相關的視頻情報。“白頭”偵察機負責收集朝鮮全域的信號情報和通信情報，實時監視朝鮮軍隊之間的通信、裝備運用情況。之所以被命名為“白頭”“金剛”，是因為最高可達13000米，信號信息可以收集到朝鮮的“白頭山”，視頻信息可以收集到金剛山以北地區。 相比導彈和地面戰鬥力等，朝鮮的空中監視偵察能力大大落後於韓美。韓國政府消息靈通人士表示：“據我所知，金正恩委員長今年年初就‘眼睛（偵察資產）’下達了集中黑客的指示。實際上，朝鮮針對韓國偵察資產的黑客攻擊頻率進入今年以來也大幅增加。”

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