“呈現直面龍卷風的體驗”，鄭導演帶來席卷美國的“旋風”. August. 09, 2024 07:48. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 韓裔美國導演鄭以薩（46歲•照片）能否再次掀起旋風？ 鄭導演將通過14日在韓國上映的《龍卷風》回歸。這是他繼獲得美國金球獎最佳外語片獎、奧斯卡最佳女配角獎（尹汝貞）的《水芹菜》（2021年）之後時隔3年再次推出新作。憑借制作費200萬美元（約27億韓元）的小規模電影《水芹菜》獲得認可的鄭導演，作為個人首部商業電影，將執導制作費達1.55億美元（約2133億韓元）的大片。鄭導演7日在首爾龍山區某電影院舉行的記者見面會上表示：“從小就夢想制作大片。希望觀眾能夠近距離體驗到魔法般的龍卷風。” 電影講述的是紐約氣象廳研究員凱特（黛西•埃德加•瓊斯飾）追逐龍卷風的故事。敘事雖然簡單，但給觀眾帶來了仿佛面對龍卷風的真實體驗。在IMAX、4DX等特殊上映館享受的話，可以感受到涼爽的驚恐，足以驅散盛夏的酷暑。鄭導演表示：“全世界都縮小到智能手機的小畫面上，看到巨大的東西的機會正在消失。在電影院這個安全的空間裏，將體驗到比我們更宏大的存在。” 曾在阿肯色州度過童年的鄭導演小時候曾有過乘坐卡車躲避龍卷風的驚險經歷。充滿恐懼的記憶包含在《水芹菜》中。在影片升華為父親雅各布（史蒂夫•延飾）帶著家人躲避席卷美國南部農村農場的龍卷風的場面。鄭導演上月15日（當地時間）在接受美國媒體《獨立報》采訪時表示：“在拍攝《水芹菜》中庫房燃燒的場面時，腦海中產生了應該制作壹部災難電影的想法。” 《龍卷風》中為了發揮龍卷風的威力，選擇了野外拍攝。在俄克拉荷馬州、堪薩斯州平原拍攝了大部分場面。演員們淋著風、土、雨、冰雹，表情非常生動。鄭導演說：“比起視覺特效（VFX），我更想在野外進行拍攝。” 新作雖然是1996年上映的電影《龍卷風》的後續作品，但即使是不知道前集的人也很容易產生共鳴。該片由美國導演史蒂芬•斯皮爾伯格共同負責制作，在上映前就備受關註。上月17日在美國上映後，該片榮登票房榜首。以7日為準，該片的全球票房達到2.813億美元（約3875億韓元）。鄭導演說：“雖然害怕執導第壹部大片，但我覺得如果避開，自己會後悔壹輩子。恐懼給了我成長的機會和靈感。” 國內觀眾能否對龍卷風（颶風）這壹陌生的素材做出反應還是未知數。推出龍卷風的《Into the Storm》（2014年）在韓國國內吸引了207萬名觀眾。鄭導演表示：“生活中遇到意想不到的事情，有時會失去控制，感到無力。即使是沒有經歷過龍卷風的觀眾，誰都可以投入到他們身上”，“雖然不知道下壹部作品是小制作影片（《水芹菜》）還是大片（《龍卷風》），但我還想挑戰其他作品。”

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