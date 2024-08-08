朝鮮動員數學英才進行130萬次黑客入侵，可有攔截的對策？. August. 08, 2024 08:07. . 停戰線北側的夜空壹片漆黑。由於嚴重的電力難，市中心也是壹片黑暗。朝鮮因對朝制裁導致航空油不足，如果太陽下山，戰鬥機也無法起飛。與進行空中加油訓練照亮夜空的韓國空軍不同，雷達捕捉到的朝鮮戰鬥機夜間航跡屈指可數。 但就在這樣的朝鮮，也有24小時不分晝夜地燈火不滅的地方。就像在沒有窗戶的空間裏，不分白天黑夜地24小時運轉老虎機的賭場壹樣，這裏散發著黑色的熱氣，在明亮的顯示器下不分晝夜地工作。金正恩認為，白頭血統的未來取決於這壹無需擔心電力浪費的“瘋狂”性價比終結者工作。因此下達了國家人才總動員令。 說的是朝鮮黑客的故事。朝鮮屬於信息技術最貧窮國家，但其黑客攻擊能力不亞於發達國家。如何解釋這種具有諷刺意味的情況呢？ 首先要看黑客攻擊這壹工作的性質。韓國高層情報當局人士表示：“乍壹看，黑客攻擊似乎是技術密集型的工作，但實際上更接近於勞動密集型。”也就是說，相比做什麽，多麽執著地做，才決定著網絡犯罪的成敗。著名黑客的壽命很難超過30歲，也是因為這個原因。從這壹點看，金正恩的壹句話就可以把男女老少總動員起來的朝鮮體制框架，最適合黑客攻擊。朝鮮當局可以盡情地將體力充沛、能夠長時間集中精神的青少年培養成網絡犯罪者。可以明目張膽地在電腦前使喚。國家系統本身就是最適合黑客入侵的集團。 這樣的環境加上了執著的努力。據國家情報院透露，朝鮮當局早期發掘數學、電腦幼苗，投入到黑客培養過程中。經過“基礎→專業→高級階段”培養成實戰黑客後送到外國大學，對取得成果的黑客還提供不少金錢上的優惠。事實上，他們準備了正規教育等階梯，而且不是以身份而是以能力為主進行評價的“黑暗中的職業”。因為提供獎金和夠勁的優惠，韓國當局認為，朝鮮青少年中自發性的黑客誌願者也在增加。 從金正恩公開宣布“全力投入”黑客攻擊的2016年起到今年2月為止，通過黑客攻擊竊取的虛擬貨幣規模就達2.4萬億韓元。此前，韓國軍方和情報當局也沒有袖手旁觀。增加了網絡負責部門的預算和人力，甚至動員反黑客朝鮮的“白色黑客”進行應對。 不過，物理上的局限性非常明顯。在金正恩的陣前指揮下，很難阻止平均每天130多萬次的黑客數量攻勢。情報消息人士表示：“政府機關以使命感與民間企業競爭，很難確保優秀的信息技術人才。” 如果最終政府機關無法阻止所有的朝鮮黑客攻擊，就應該與專門機關、民間企業等精巧地合作體制，把重點放在損失最小化上。據說，很多情況下，優秀的信息技術人才無法越過情報機關嚴格的身份查詢門檻。考慮到信息技術人力的特殊性，現在需要靈活調整內部規定或招聘方式等轉換思維。

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