來到玄祖爺爺紀念碑前的許美美：“我拿到了奧運獎牌”. August. 07, 2024 08:20. by 明敏俊記者 mmj86@donga.com. “老太爺，這次我拿到了奧運獎牌。下次我會拿金牌回來的。” 6日上午10時，位於大邱軍威郡三國遺事面的獨立運動家許碩知事（1857~1920年）的殉國紀跡碑前。手裏拿著巴黎奧運會銀牌和銅牌的韓國女子柔道國家代表許美美（21歲）開心地笑著如是說。 許碩知事是許美美的玄祖爺爺。日本帝國主義強占時期的1918年，他目睹了日本人掠奪朝鮮人利益的情況，對此感到憤慨，為了宣傳日本帝國主義的侵略情況，在慶北地區張貼抗日檄文，結果被逮捕入獄。直到去世60多年後，其功績才得到認可，1984年受到總統表彰，1991年被追授建國勛章愛國章。 許美美在此次巴黎奧運會女子柔道個人賽57公斤級比賽中獲得了銀牌。她還參加了混合團體賽，貢獻了自己所有的力量，並增添了壹枚銅牌。結束奧運會日程後於5日通過仁川國際機場回國的許美美，作為第二天的第壹個日程，立即訪問了玄祖爺爺許碩知事的殉國紀跡碑。 許美美的父親是韓國人，母親是日本人，她是第三代在日僑胞。從中學開始作為全國區選手嶄露頭角，被選為日本柔道最大希望之星的許美美在2021年突然獲得了大韓民國國籍。因為去世的奶奶留下了“希望（孫女）戴上太極徽章進行選手生活”的遺言。來到韓國的許美美加入了慶北體育會柔道隊，在此過程中知道了自己是獨立運動家許碩知事的第五代孫。許美美在2022年入選夢寐以求的國家隊，在今年的世錦賽女子57公斤級比賽中意外奪冠，壹舉成為韓國柔道的招牌明星。

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