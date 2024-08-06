韓、日、臺股市暴跌，創歷史新高。“《經濟蕭條》的恐怖”非同尋常. August. 06, 2024 07:58. . 隨著美國經濟蕭條的憂慮達到極端的恐怖程度，亞洲股市迎來了史上最嚴重的“黑色星期壹”。在中東，圍繞暗殺巴勒斯坦武裝團體哈馬斯領導人，伊朗和以色列的正面沖突已進入倒計時。面對可能壹下子將韓國經濟推向復合危機狀況的超大型不利因素，必須做好萬全的應對準備。 昨天，韓國綜合股價指數暴跌8.77%（234.64點），壹下子跌至2400多點，創下了超過新冠疫情危機和全球金融危機時的歷史最大暴跌紀錄。韓國綜合股指項目中的98%項目下降最多，韓國綜合股指盤中暴跌10%以上，跌破2400點。綜合投指和創業板市場的熔斷機制也時隔4年零5個月再次啟動。兩個市場僅昨天壹天就消失的市價總額就達235萬億韓元。日本（-12.4%）和臺灣（-8.35%）股市也刷新了歷史最大跌幅。 讓亞洲股市陷入瘋狂恐慌的是美國經濟硬著陸的恐懼。隨著7月份雇用指標和制造業景氣指標同時惡化，美國經濟正在迅速凍結的預測正在擴散。英特爾等大科技公司第二季度業績沖擊和英偉達新壹代產品設計缺陷的消息引發了“人工智能泡沫論”，加劇了人們對停滯的恐懼。有人提出，為了防禦經濟，美國聯邦儲備委員會有可能在下個月壹次性下調0.5%的基準利率。 如果繼中國之後，世界最大經濟大國美國的硬著陸成為現實，包括韓國在內的全球經濟將不可避免地受到沖擊。特別是對美出口和對大技術依賴度高的韓國經濟將遭受更大的致命傷。金融市場的不安會萎縮本來就凍結的國內消費、投資心理，也不能排除轉移到實物經濟的可能性。再加上伊朗在中東的報復攻擊和以色列針鋒相對的預告，甚至引發了“第五次中東戰爭”的危機。如果中東事態繼續擴大，很有可能再次刺激全世界呈現穩定趨勢的通貨膨脹。 雖然對外不利因素同時湧來，但由於沒有合適的應對政策手段，令人擔憂。為了刺激經濟，降息的籌碼被暴漲的房價和家庭債務所束縛，預計連續兩年稅收出現缺口的情況下，很難通過財政刺激內需。在更大的烏雲到來之前，應該通過精巧的財政、金融、貨幣政策的組合來克服危機。將外部沖擊對經濟和民生造成的負面影響最小化，應該成為經濟團隊的首要目標。

한국어