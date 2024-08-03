美國男籃是“夢之隊”，而男子三人籃球隊是“受氣包”. August. 03, 2024 07:30. by 金聖模 mo@donga.com. 只輸了4場比賽。這就是“籃球宗主國”美國男籃代表隊的故事。從美國職業籃球（NBA）選手可以參加奧運會的1992年巴塞羅那奧運會到3年前的東京奧運會，美國男籃代表隊共進行了62場比賽，取得了58勝4負（勝率0.935）的成績。如果美國男籃國家隊在此次巴黎奧運會上再次奪冠，將連續5屆奪得奧運會金牌，也是歷屆第17枚奧運會金牌。 已經輸了4場比賽。而且還是4戰全敗。這是正在參加巴黎奧運會預賽輪的美國男子3對3籃球隊的故事。美國隊在2日的兩場比賽中接連敗給立陶宛（18-20）、拉脫維亞（19-21），成為參加本屆大賽3對3籃球賽的男女共16支球隊中唯壹壹支全敗的球隊。 美國男子3對3籃球代表隊在該項目首次成為奧運會正式項目的2021年東京亞運會上幹脆連正賽參賽資格都沒有獲得。但此前有預測認為，巴黎奧運會會有所不同。因為代表美國參加此次大賽的邁阿密隊在國際籃球聯盟（FIBA）排名第壹。 問題是投籃能手齊默•弗雷戴特（35歲）只參加了前兩場比賽就因傷離開了戰鬥力。弗雷戴特在3對3籃球比賽上，被認為是全世界最優秀的投籃手之壹。隊友坎尼恩•巴裏（30歲）表示：“隨著弗雷戴特的缺陣，球隊處於沒有輪換球員只能繼續參賽的狀況。雖然很累，但我會繼續戰鬥下去。”巴裏是以“低手罰球”而聞名的NBA球星裏克•巴裏（80歲）的兒子。 “籃球皇帝”勒布朗•詹姆斯（40歲）、凱文•杜蘭特（36歲）等NBA球星前來助威的當天，仍未打破連敗局面的美國男子三人籃球代表隊將於3日對陣東道主法國隊，向奧運會首場勝利發起挑戰。

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