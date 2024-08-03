政府每周2、3次幹預價格……僅靠“看得見的手”無法控制物價. August. 03, 2024 07:28. . 上月消費者物價同比上漲2.6%。截至6月，連續3個月下降的上升率因“鬼怪梅雨”和中東局勢不穩定的影響而反彈。特別是農產品價格上漲了9%，國民感受到的物價比這還要高。由於對物價的不滿很大，政府對市場的價格介入也在持續。 今年上半年，政府部門直接或間接地向企業要求凍結、下調價格的次數就達70多次。平均每周進行2、3次介入。4•10總選在即，經歷“大蔥風波”的農林畜產食品部對食品、餐飲、制粉•制糖企業等全方位施壓，要求凍結價格。產業通商資源部以流通、煉油企業為對象，集中管理價格。公平交易委員會為了防止減少產品容量，變相提高價格的“縮水式通脹（Shrinkflation）”，加強了現場調查。 通貨膨脹肆虐時，政府出面管理物價是不可避免的。但是，如果壓制價格的時間延長，收益性惡化的企業就會忍不住上調價格，反而會出現通貨膨脹結束時間被推遲的副作用。而且，此次通貨膨脹的最大原因是全球異常氣候、中東事態等對外“供給”。僅靠國內市場的價格控制來抑制是有限的。 實際上，為了看政府的臉色，壹直克制上調的企業中，將上調的原材料、人工費反映到產品價格上的企業層出不窮。隨著哈馬斯領導人被暗殺事件導致中東局勢惡化，國際油價再次動蕩。由於韓國電力的天文數字般的赤字，預計在酷暑消退後，電費追加上漲也將在所難免。再加上美國聯邦儲備系統主席傑羅姆•鮑威爾實際上預告了9月份基準利率的下調。如果韓國銀行在年內下調基準利率，流動性就會增加，此次“需求”方面的物價上漲壓力將增大。 由於國內外情況發生了很大變化，政府的物價政策也應該改變方向。有必要減少預計會產生副作用的人為價格介入，集中擴大對體感物價影響較大的農產品等的供應。應該以“金蘋果事件”為教訓，積極研究僅靠國內生產供需不穩定的商品的進口，並加快改善停滯不前的流通結構的速度。

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