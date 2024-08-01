三星半導體二季度銷售額達28.5萬億韓元……時隔2年超越臺積電. August. 01, 2024 08:29. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子的半導體銷售額時隔2年超過了臺灣半導體企業臺積電。有分析認為，備受全球業界關註的第五代高帶寬存儲器“HBM3E”8段和12段產品也即將向英偉達、超威等主要人工智能半導體企業供應。 三星電子7月31日發布公告稱，以第二季度（4月-6月）為準，銷售額為74.07萬億韓元，營業利潤為10.44萬億韓元。與去年同期相比，銷售額上升23%，營業利潤增加近16倍。 三星電子的盈利驚喜得益於人工智能引發的半導體暖風。半導體部門第二季度的銷售額與去年同期相比劇增94%，達到28.56萬億韓元。這超過了臺灣代工企業臺積電此前公布的第二季度銷售額6735.1億臺幣（約28.3萬億韓元）。三星電子半導體部門的銷售額自2022年第二季度以來壹直落後於臺積電，在本季度成功逆轉。半導體部門的營業利潤也達到6.45萬億韓元，比去年同期增長10萬億韓元以上。 三星電子還推出了有關高寬帶存儲器事業的發展藍圖。三星電子存儲器事業部副社長金在俊在業績發表電話會議上就目前英偉達等正在進行質量檢測的HBM3E表示：“8段產品將在第三季度（7月-9月）中、12段產品將在下半年（7月-12月）正式供應。”這暗示了下半年向英偉達供貨將明朗化。此外，他還表示：“以最近為基準，今年與顧客公司完成（供貨）協商的貨量是前壹年的近4倍。計劃明年擴大比今年多2倍的供應量。”

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