繼開幕式報錯韓國國名後,又錯誤標記吳尚旭的英文名. July. 29, 2024 07:43. by 李智潤記者、黃亨準記者 asap@donga.com. 26日(當地時間)拉開帷幕的2024巴黎奧運會因以韓國代表團為對象的疏忽和錯誤,引發了很大的爭議。在開幕式正式直播節目中錯誤地將韓國代表團介紹為“朝鮮”代表團,在官方社交媒體上又錯誤地將本屆巴黎奧運會韓國首枚金牌得主吳尚旭(28歲•擊劍)的英文名字(Oh Sanguk)標成了“Oh Sangku” 國際奧委會(IOC)在當天的開幕式轉播視頻中,用英語和法語錯誤地介紹了第48位入場的韓國代表團的國籍。面對身穿雨衣、揮舞著太極旗入場的韓國代表團,場內女播音員用法語錯誤地介紹為“Rpublique populaire dmocratique de Core”,之後又用英語錯誤地介紹為“Democratic People's Republic of Korea”,而非韓國的正確英文名稱“Republic of Korea”。 隨著爭論愈演愈烈,國際奧委會主席托馬斯•巴赫27日給尹錫悅總統打電話,親自道歉。總統室方面表示,巴赫主席向尹總統致歉說“就發生這起無可原諒的事件誠摯致歉,深刻理解韓方的擔憂,我們將盡壹切措施防止類似事件再發”。 但是同壹天,在奧運會官方社交媒體上,吳尚旭的英文名字(Oh Sanguk)被錯誤地標記為“Oh Sangku”,不信任感正在加大。IOC方面沒有進行特別的道歉和解釋,只是修改了吳尚旭的名字,這也引發了批評。

