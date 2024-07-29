“扁平化鼻祖”德國大學創新躍居全球前列. July. 29, 2024 07:42. . 最近美國時事雜誌《美國新聞與世界報道》評選的今年大學前百名中，德國大學表現尤為突出。洪堡大學（第48位）、慕尼黑大學（第53位）、海德堡大學（第55位）、柏林自由大學（第66位）、慕尼黑理工大學（第82位）等共5所大學進入前百。英國大學評估機構“泰晤士高等教育（THE，Times Higher Education）”的全球大學評選中，德國足足有8所大學入選。 在德國，並不存在所謂的名牌大學。高中畢業生只要通過“大學入學資格考試”，就可以自由選擇專業並升學。雖然各學科的名額也有限制，但原則上如果出現空缺，全國任何壹所大學都可以自由轉學。也就是說，在柏林自由大學結束壹個學期後，可以轉到出現空缺的慕尼黑大學。 過去，長期堅持扁平化政策的德國大學在全球大學排名中總是落後。雖然每個評價機構都存在偏差，但最多也只有壹兩所大學進入前百名。與“常青藤”盟校、牛津大學把重點放在精選高中排名前茅的畢業生、培養精英不同，德國的大學把教育重點放在把普通高中畢業生培養成壹定水平以上。教授人均學生數與美國、英國的名牌大學相比也算是比較多的。相反，大學升學率從2000年的33%增加到2021年的55%。上班族的招考也大幅增加。也就是說，原本是汽車維修師，後來才進入機械工學系的人越來越多。僅從成績來看，升入中遊以下的大學大幅增加。 盡管如此，最近的結果仍然相當令人鼓舞。很多人指出，德國大學大部分都是國立、公立和免費教育，因此教育質量和國際競爭力大幅下降。雖然數十年來壹直有人提出這樣的指責，但並沒有打破扁平化的原則。大學競爭力最終只能轉化為國家競爭力。最終，德國政府從2005年開始推進“優秀大學培養事業”，選出5-10所成績突出的大學進行支援。第壹期（2006-2012年）和第二期（2012-2019年）事業共投入46億歐元（約7萬億韓元）的預算，目前正在進行第三期（2019年-）事業。 柏林工業大學、慕尼黑工業大學等9所名牌大學成立了聯合體“TU9”，並進行單獨管理。由於沒有本科課程，入學後必須獲得碩士以上學位的教育系統也進行了調整，像美國和英國大學壹樣新設了學士學位課程。隨著入學名額制的強化，按成績選拔學生的大學也大幅增加。為了吸引優秀的外國學生，還增加了只用英語授課的專業。結果，《明鏡》周刊等德國知名媒體也不再發出以往“在歐洲大陸大學中的排名壹直落後，看不到改善狀況的方法”的的批評之聲。 大學排名並不代表高等教育的所有成果。但是，大學也只有不斷變化，加強競爭力，才能生存下去。這就是要把打破數百年傳統、表現出變化動向的德國大學的事例當作他山之石的原因。大學的人才培養是產業的基礎。希望韓國也出現名牌大學和地方大學再次飛躍的事例。

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