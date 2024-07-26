將國會變成喜劇的“鄭清來標準”. July. 26, 2024 07:55. . “貫徹正確的東西需要技術和精巧的說服方法，我明白了，我學到了。” 這是2004年第17屆國會初選議員鄭清來在接受壹家媒體采訪時發表的議政第壹年的感想。20年後的今天，從國會法制司法委員長鄭清來的法司委運營方式來看，當時鄭清來應該學習的不是技術能力，而是態度。親李在明派幹將鄭成湖議員也表示：“本質是態度。本質是通過態度來體現的。” 難道是隨著戰鬥而變得相似嗎？在野黨批評檢察官出身的總統時，保留節目之壹就是“法律技術人員”。鄭清來是掌握國會法的“國會法技術人員”，面對執政黨議員、證人、參考人。在19日舉行的“提議彈核尹錫悅總統請願聽證會”上，鄭清來對法司委職員說：“國民力量黨的郭圭澤議員壹直盯著我看，議事進行得相當不舒服。請拍攝5分鐘，看看他是否壹直在盯著我看。”他還說：“如果繼續盯著5分鐘，就會認為是在擾亂秩序，將根據《國會法》第145條第2項，讓他退場。”長期在國會工作的壹名人士表示：“《國會法》中並沒有因為盯著看而讓人退場的條款。共同民主黨內部相比鼓掌，也更提心吊膽地看待此事。” 忍無可忍的國民力量黨院內代表秋慶鎬22日對鄭清來表示：“今天我建議妳放下國會議員的徽章，暫時在鏡子前仔細觀察自己的樣子。”當天下午，鄭清來就在臉書上上傳了站在鏡子前的照片，並留言稱，“按照秋（慶鎬）院內代表的勸告，我摘下國會議員的金徽章，站在了鏡子前。這不是極其正常的樣子嗎？”當記者向壹名共同民主黨黨員詢問鄭清來的態度時，他回答說：“用奇怪的法治消除對話和妥協的是尹錫悅政權。在黨員們要求與現政權好好鬥爭的要求中，最嶄露頭角的就是鄭（清來）委員長。” 擁護馬上就會成為壓迫。這是在施壓，要求“像鄭（清來）議員壹樣從事”。親李在明派核心、院內代表朴贊大也不例外。1日，在國會運營委員會議場上，在野黨和總統室-執政黨展開激烈對決，高聲爭吵不斷。身為國會運營委員長的朴贊大先是說，“如果閉上嘴巴，將會順利進行”，隨後又道歉說：“如果因為閉嘴的說法心情不佳，我感到非常遺憾。”雖然他作為委員長遵守了禮儀，但遭到了強硬支持層的“改革女兒們”“要端正”的指責。政界也有人自嘲說：“‘鄭清來標準’正在成為國會運營的尺度。” 態度是會傳染的。站在國會全體會議發言臺的執政黨議員表示，“問候是要心懷尊敬的”，省略了對共同民主黨出身的國會議長的問候。參加人事聽證會的候選人甚至跳過了向共同民主黨所屬委員長致意的環節。 最終，第22屆國會出現了“剪刀石頭布”。這是24日在國會科學技術廣播通信委員會關於廣播通信委員長候選人李真淑的人事聽證會上所說的話。共同民主黨所屬的崔敏姬委員長表示：“做議事進行發言的人，用剪刀石頭布吧。”雖然這種情形有點像喜劇，但讓人笑不出來。因為在快要吵起來時，沒有比剪刀石頭布更好的方案了。

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