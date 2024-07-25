超五成門診患者：“醫生診療時間不到5分鐘”. July. 25, 2024 07:22. by 金素英記者 ksy@donga.com. 問卷調查結果顯示，去年接受門診治療的患者中，每2人就有1人從醫生那裏接受診療的時間不到5分鐘。所謂的“5分鐘診療”不是誇張，而是現實。 韓國保健社會研究院受保健福利部委托實施“2023醫療服務體驗調查”，24日的結果顯示，去年接受門診治療的國民中，55%的人回答說醫生的診療時間不到5分鐘。調查是在去年7月24日至9月22日以14910名15歲以上男女為對象進行的。 患者接受門診治療的時間為4-5分鐘的情況最多，占37.4%。回答“1-3分鐘”的也達到17.6%。回答接受6-10分鐘診療的比率為28.3%。接受10分鐘以上診療的只有16.6%。全體應答者的平均門診時間是8分鐘。 此外，患者從掛號到接受門診治療為止，在候診室等待的時間平均為17.9分鐘。等待時間不足10-20分鐘的人最多，占37.8%，其次是等待時間不足20-30分鐘的人（26.3%）。近兩成（19.2%）表示“等待30分鐘以上”。但是，雖然診療時間很短，但門診滿意度較高。受訪者中有93.9%表示“對門診總體滿意”。 據調查，住院患者平均住院7.5天。48.1%的受訪者表示：“沒有預約，當天就住院。”41.3%的人回答：“通過預約，在希望的日子住院”。未能在指定日期住院而等待後才住院的比率為10.6%，其平均等待時間為13.6天。這是去年的調查，因此推測在今年2月出現醫療空白後，等待住院的比率和時間可能會進壹步增加。 此外，27.1%的住院患者回答說：“住進了護理、看病綜合病房。”護理看病綜合病房是沒有監護人或護理人員，由護士和助理護士等照顧患者的病房。護理看病綜合病房的滿意度達到97.3%。 相反，住院患者中7.1%的人雇傭了個人看護人，6.6%的人雇傭了共同看護人。據調查，個人看護人平均雇用7.1天，平均每天支出11.8870萬韓元，共同看護人平均雇用7天，平均每天支出2.1584萬韓元。在滿意度方面，個人護理人員為83.7%，共同護理人員為77.6%。

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