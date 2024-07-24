時隔6年再次相遇的“南北乒乓球”. July. 24, 2024 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 韓國和朝鮮乒乓球在1991年和2018年世界錦標賽上兩次以“KOREA”的名字組成了統壹代表隊。1991年，女子統壹代表隊戰勝世界最強隊中國隊，獲得團體冠軍，2018年晉級四強。當時，南北韓選手們笑逐顏開，氣氛非常融洽。 在巴黎奧運會之前，記者在壹個空間裏見到了南北韓乒乓球選手，他們的氣氛完全不同。雖然就在旁邊，但彼此都沒有打招呼。申裕斌、林鐘勛等韓國乒乓球代表隊選手們22日下午3點左右（當地時間）在法國巴黎南巴黎競技場4號乒乓球館進行了訓練。在熱身後的連續對打過程中，朝鮮乒乓球代表隊的卞松京、金錦英、李正植（以上人名音譯）進入賽場後，在旁邊的球桌上練球。賽場上沒有其他國家的選手，只有韓國和朝鮮選手們在壹個空間內練習。 韓國選手和朝鮮選手們沒有在意對方，而是各自集中進行了訓練。既沒有親切感，也沒有什麽緊張感。朝鮮選手們在訓練過程中偶爾會留意韓國選手的表現。 韓國和朝鮮選手們在去年的杭州亞運會上曾交過手。申裕斌-田誌希組合在女子雙打決賽中戰勝朝鮮的車秀英-朴秀京組合，獲得了金牌。這是自1990年北京亞運會後，時隔33年舉行的亞運會乒乓球南北決賽。朝鮮自2016年裏約熱內盧奧運會後時隔8年重返奧運會舞臺，乒乓球項目將有3人參賽。卞松京將參加女單比賽，金錦英-李正植將參加混雙比賽。

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