社會主義國家越南也未能阻止“擁有自己的房子”的夢想. July. 24, 2024 07:39. . 筆者不久前從越南河內出差回來，印象最深的是房價。高級公寓、別墅、國際學校、大型商業區聚集在壹起，被稱為“河內江南”的新興富村“星湖城（Starlake City）”的房價不亞於韓國首爾外圍還不錯的公寓的水平。 壹個20坪（1坪約合3.3平方米）型公寓目前的市價為5億韓元左右，比2018年開售時上漲了80%。月租也不容小覷。20坪左右的月租為1800美元（約249萬韓元），30坪左右的月租為3000美元（約415萬韓元）。從2006年開始，大宇建設正在建設中的新城“星湖城”的公寓不僅外觀相似，內部結構和收尾材料也與最近在韓國建造的公寓壹模壹樣。 據國際貨幣基金組織推測，今年越南的人均國內生產總值為4632美元，僅為韓國（3.4653萬美元）的七分之壹。雖然很難單純地與房地產稅制和交易方式、法律體系不同的韓國進行比較，但考慮到經濟規模的差距，是非常高的房價。 公寓小區旁邊的別墅甚至更貴。這是因為越南人相比公寓更喜歡占地面積更大的別墅，目前出現了集中需求。2016年以150萬美元（約20億韓元）出售的壹棟別墅目前以400萬美元（約55億韓元）左右成交。更寬敞、位置更好的最高級別墅的成交價超過了70億韓元。大宇建設當地相關人士暗示：“對於預計明年開售的房子，很多人都在等待。” 越南的土地歸國家所有，個人和企業只能擁有建築物所有權和土地使用權。但如果是越南國民，僅限於住宅，可以永久使用土地，實際上無異於擁有住宅。也可以繼承。社會主義國家也開啟了追求購房欲望的道路。 在當地見到的韓國企業相關人士壹致認為，最近河內房價大幅上漲是因為供應不足。隨著經濟的快速增長，城市人口正在增加，但住宅供應卻跟不上。 韓國房地產市場也大同小異。以7月15日為基準，首爾公寓的全租價和交易價格分別連續61周和17周上漲。特別是在偏好度較高的“麻龍城（麻浦、龍山、城東）3區”和“江南3區（江南、瑞草、松坡）”房價急劇上漲。 這也是因為十分擔心短期內首爾公寓供應不足。另外，也有很多人分析說，過去房價暴漲時錯過購買時期的需求者們正在正式準備自己的房子、更換房子。以前政府阻止對高價住宅的貸款，征收懲罰性稅金，壓抑的需求正在恢復。 現政府表示，不會沿襲前政府的失敗，將放寬限制，增加住宅供應。但目前市場上還沒有出現可以感受到的供應效果。當然，由於工程費暴漲，首爾主要整備事業被推遲的影響很大。但是，很少有人認同政府以與首爾相距甚遠的3期新城和青年租賃住宅為根據、表示“供應充足”的信息。不要忘記，供應充足的前提條件是有需求的地方。

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