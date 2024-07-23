特朗普對哈里斯？美國總統選舉倒計時106天之际重新洗牌. July. 23, 2024 07:54. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間21日突然辭去民主黨總統候選人職務，並表示支持副總統哈里斯作為候選人替代自己。拜登在上個月27日與共和黨總統候選人特朗普的電視辯論中慘敗後，壹直受到黨內外強烈要求辭退候選人的要求。他雖然表明了參加大選的意向，但17日感染新冠病毒，外界對其健康出現異常的憂慮也達到了高潮，因此決定辭職。現任美國總統在黨內競選中獲勝後中途退出尚屬首次，預計再過106天的美國總統選舉局勢將再次動蕩。 拜登在當天的聲明中表示：“我相信在剩下的任期內集中履行總統義務，對民主黨和國家來說是最大的利益。”他還說：“我完全支持哈里斯副總統成為民主黨總統候選人。現在是我們團結起來戰勝特朗普的時候了。”現任總統放棄競選連任是繼1968年林登·約翰遜總統之後56年來的第壹次。當時，反對越南戰爭的輿論日益高漲，約翰遜在黨內競選過程中支持率呈下降趨勢，放棄了競選連任。 哈里斯發表聲明說：“我們將團結民主黨和美國，盡壹切努力打敗特朗普。”此前壹直被認為是拜登退選時替代方案的加利福尼亞州州長加文·紐森、密歇根州州長格雷森·惠特默等民主黨內“潛龍”以及前總統比爾·克林頓、前國務卿希拉裏·克林頓、參議員伯尼·桑德斯等黨內外主要人士都表示支持哈里斯。 不過，前總統奧巴馬和前眾議院議長佩洛西等“元老集團”、參議院黨鞭查克·舒默和眾議院黨鞭哈基姆·傑弗裏斯等民主黨領導層尚未宣布支持哈里斯。據悉，奧巴馬和佩洛西表示，為了大選候選人的公正性，有必要進行競選。因此，有人指出，圍繞大選候選人的選定程序，民主黨內部有可能產生矛盾。 特朗普和共和黨方面敦促拜登幹脆辭去總統職務。特朗普表示：“拜登是美國歷史上最差的總統。拜登周圍的人對他身體、認知的完蛋撒了謊。沒有資格（作為總統）服務。” 特別是，特朗普聲稱對陣哈里斯“比贏拜登更容易”。有分析認為，哈里斯是牙買加裔和印度裔移民的女兒，是美國歷史上首位女性和非白人副總統，如果她與白人男性特朗普展開對決，將成為美國歷史上在種族、性別、人生歷程、政治傾向等方面形成鮮明對比的兩名候選人的對決。

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