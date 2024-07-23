拜登退出總統選舉……“特朗普風險”又加“跛腳鴨風險”. July. 23, 2024 07:52. . 原本預計在今年11月總統選舉中與共和黨候選人特朗普前總統對決的美國總統拜登，21日突然辭去了民主黨候選人的職務。拜登在6月27日與特朗普的總統候選人電視辯論中慘敗後，壹直被要求退選。在大選候選人競選中獲勝，只剩下正式指名程序的現任總統放棄連任挑戰，這在美國歷史上尚屬首次。 拜登在宣布辭職的同時，還宣布支持副總統哈里斯代替自己成為民主黨總統候選人。哈里斯是以推舉方式，還是以網絡投票方式與其他候選人進行競選，目前尚未確定。哈里斯雖然也落後於特朗普，但差距比拜登小。如果黑人和西班牙裔等傳統民主黨支持層團結起來，擔心特朗普當選的無黨派人士做出戰略選擇，那麽有可能再次與特朗普形成勢均力敵的局面。 在特朗普當選的風險之前，拜登還要擔心現任總統從大選競爭中退出後的跛腳鴨現象。美國正在介入俄羅斯-烏克蘭戰爭、以色列-哈馬斯戰爭，還要管理中國對臺灣的威脅和朝鮮與俄羅斯的密切關系。沒有再執政可能性的任期末現任總統，本人的積極性和對方感受到的影響力都會減少。 韓國政府就與拜登政府壹起傾註心血的延伸威懾（核保護傘）制度化表示：“已經在流程中制定了框架，因此不會發生太大動搖。但完成任務的難度可能會有所提高。”關於防衛費磋商，韓國政府擔心地說：“雖然美國提議盡早進行，但隨著拜登總統辭任候選人，磋商可能會失去動力。” 特朗普躲過了在遊說途中飛來的暗殺子彈後，氣勢洶洶，似乎已經當上了總統，最近與烏克蘭總統澤連斯基通電話討論了停戰方案。此外，他還公開曾向朝鮮國務委員長金正恩提議壹起觀看紐約洋基隊比賽的事實，並預告對朝鮮關系也將重新回到自上而下的方式。他還威脅同盟國要支付保險費。當然，如果民主黨決定新候選人，情況將如何變化還不得而知。距離決定美國總統選舉勝負還有100多天。重要的是要智慧地管理從“特朗普風險”到“跛腳鴨風險”的雙重風險。

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