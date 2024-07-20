針對朝鮮飄送垃圾氣球，韓國連續兩天啟動對朝擴音器進行回應. July. 20, 2024 07:28. by 孫孝周記者、林宰赫記者 hjson@donga.com、heok@donga.com. 作為應對18日至19日朝鮮第八次強行飄送垃圾氣球的措施，韓國軍方重啟了對朝鮮的擴音器廣播。如果說上個月突然重啟的擴音器廣播是2個多小時的“淺嘗試聽”，那麽這次是在朝鮮飄送氣球後的18日晚開始廣播的，歷時10個小時。韓國軍方在朝鮮沒有飄送氣球的19日下午也進行廣播等，連續兩天進行了高強度應對。 聯合參謀本部當天表示：“正如韓國軍方數次嚴重警告的那樣，前壹天（18日）晚上至當天淩晨，對朝鮮飄送垃圾氣球的地區實施了擴音器廣播。”從氣球越過軍事分界線後的18日下午6點開始，廣播壹直持續到全部結束飄送氣球的當天早上4點。韓方上個月9日時隔6年重啟擴音器廣播時，到飄送垃圾氣球的第二天才實施，實施時間也縮短到2個小時左右。與當時相比，目前韓國軍方的應對速度加快，強度也大幅提高。 據悉，當天的廣播時隔39天再次播出，集中向氣球飄送原點進行。據悉，這兩天朝鮮飄送氣球的地點是距離仁川江華島數十公裏的黃海南道半島地區。對此，韓國軍方同時啟動了設置在江華島等西部戰線地區的多臺固定式擴音器，實施了廣播。 韓國軍方當天早上4時關閉擴音器廣播，12個小時後的下午4時重新打開了廣播電源。據悉，與兩天來壹直以西部戰線為中心進行的廣播不同，此次動員的擴音器規模雖然相似，但把實施地區改為西部、中部、東部等整個戰線。節目播出時間比前壹天縮短了6個小時左右。政府相關人士表示：“持續兩天的擴音器廣播中，朝鮮也有準備飄送氣球的動向，因此當天下午再次進行了廣播。在朝鮮宣布停止飄送氣球之前，將變換地區和時間繼續廣播。” 此前，在朝鮮第四次至第七次飄送氣球期間，韓方沒有重啟廣播，但為應對第八次飄送重啟了廣播，其背景也備受關註。聯合參謀本部相關人士表示：“嘗試過給朝鮮反省時間，但朝鮮的態度沒有變化，所以決定重啟。” 此外，聯合參謀本部表示：“朝鮮兩天來壹直飄送到淩晨的氣球有200多個，其中40多個落在了京畿道北部等南方地區。”內容物大部分是剪紙的，沒有肥料等汙物。

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