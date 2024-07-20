外國人眼中的韓國，有這麽有趣嗎？. July. 20, 2024 07:27. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 幾年前，記者見到了日本鳥取縣負責文化旅遊的公務員。他們表示，韓國有壹種叫桑拿房的地方，說可以洗澡還能住宿，還可以玩電腦遊戲、看電影，覺得非常神奇。看到這個樣子，記者說還有其他很多好地方，比如保齡球館、練歌廳、熱桑拿浴，還有像冰箱的“冰屋”，他們說“唉？唉？”，露出無法想象的表情。那時，我切身感受到了我們所熟悉的東西對外國人來說是非常有趣和神奇的事情。 這本書中包含了雖然我們都知道，但在外國人眼中，不得不說神奇的故事。“在歐洲和美國，壹個牡蠣的價格基本是4~5美元，有的甚至更貴。在市場上，牡蠣也壹般都是數著個數銷售。但在韓國，牡蠣不按個數銷售，而是按重量銷售。超市去殼的牡蠣20只左右，售價在5美元左右。”（出自《首爾，不眠之城》） 真是壹本奇妙的書。正如大家所見，其實內容對我們來說並不新鮮，但是壹想到不懂韓國的外國人讀著覺得神奇，就覺得奇怪，很有意思。 第壹次吃五花肉後被嚇得睜大眼睛的西方人，或者高喊“挑戰！”吃青陽辣椒後倒下的日本人，好像在YouTube上看到的感覺。 作者表示，在韓國丟失物品的危險非常低，並介紹了與咖啡廳壹起舉行比賽當天地鐵站內物品保管箱的事例。因為聚集了數萬人，保管箱不足的話，就放在附近，比賽結束後帶走的包多達數百個。如果知道快遞物品放在家門口，甚至快遞司機開著車門送貨，誰都不拿走，會有多少外國人不會感到驚訝呢？而且，無論是卡車還是摩托車，都處於啟動狀態。 該書還把相同的內容翻譯成英語，所以書比較厚。作者說，是利用人工智能（AI）和聊天GPT把韓文原稿翻譯成英語的，看AI是如何翻譯韓語的，也很有趣。

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