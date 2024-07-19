因感染新冠病毒取消遊說活動，被逼到角落的拜登. July. 19, 2024 07:51. by 林雨宣 imsun@donga.com. 據悉，自當地時間6月27日在“電視辯論”中慘敗後，美國民主黨內最高層人士正在勸說拜登總統（照片）接受黨內要求辭任該黨總統候選人。在辭職壓力達到高潮的情況下，拜登17日因感染新冠病毒取消主要日程。認知力下降的爭議有可能演變成對身體健康的擔憂。 據美國ABC新聞臺當天報道，參議院民主黨黨鞭查克·舒默上周末會見拜登時建議說，“最好退出競選”。據《華盛頓郵報》報道，眾議院民主黨黨鞭哈基姆·傑弗裏斯最近也表示，“（拜登）總統強行參選，可能會威脅到民主黨的希望。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“前眾議院民主黨黨鞭南希·佩洛西在與拜登總統的非公開對話中表示，‘無法戰勝特朗普’。”黨內前任和現任領導人壹致發出了反對拜登參加大選的信息。 公開要求拜登辭任候選人的呼聲也接連不斷。前議長佩洛西的親信、眾議員亞當·希夫發表聲明說：“雖然決定權在總統手中，但我相信現在是把火炬交給下壹位候選人的時候。”至此，公開要求拜登退選的民主黨議員共有20人。 拜登仍在堅持“不會退選”的立場，但也有分析認為，拜登對退選表現出更加接受的態度。拜登為了治療新冠感染，計劃暫時留在特拉華的家中。另外，他還取消了原定於當天在內華達州拉斯維加斯舉行的拉丁裔權益擁護活動演講。當地媒體雖然承認新冠感染是傳染病，但評價稱，“人們肯定會拿把和與受了槍傷後仍然按計劃完成日程的共和黨總統候選人特朗普相比較”。

한국어