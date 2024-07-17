右手159公裏-左手153公裏……“左右開弓投手”登上MLB投手土墩. July. 17, 2024 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. 壹只手還不夠，還要用雙手插上時速150公裏的強速球。這就是15日在美國職業棒球大聯盟（MLB）新人摘牌大會上以全體第15位被西雅圖水手隊選中的“左右開弓投手（switch-hitter）”朱蘭傑洛•薩因紮（21歲）的故事。MLB網站評價說：“比起棒球選手，他似乎擁有更適合電影角色的超能力。” 身高180厘米、體重90公斤的薩因紮能用右手投出最高99英裏（時速159公裏）的快速球。左手最高時速為95英裏（時速153公裏）。另外，他還會用右手投出滑行曲線球、鉤球、變速球。左手則擅長快球和滑行曲線球。 雖然作為右手投手完成度更高，但薩因紮本來就是左撇子。但是用右手投球是因為6歲時從作為接球手開始職業選手生涯的父親那裏第壹次學習棒球。左撇子捕手和左右開弓投手壹樣罕見。 20世紀以來，在MLB上用雙手投球的第壹個投手是格雷格•哈裏斯（69歲）。原本是右撇子的他在1995年退役之前，只在壹場比賽中用左手投球。此後，帕特•本迪特（39歲）在2015~2020年征戰MLB時期擔任左右開弓投手，並留下了61場比賽出場的記錄。本迪特和薩因紮使用特殊制作的手套，可以交替戴在雙手上。 本迪特是救援投手，但薩因紮是以先發投手為目標的。薩因紮說：“投球時除了胳膊以外，還要使用很多肌肉。因此，前壹天用右手投100個，第二天用左手投100個是不可能的。” 在韓國，效力於韓華隊的崔佑碩（31歲）在金星根主教練執教球隊時期曾嘗試過雙手投球，但從未作為左右開弓投手參加過壹線隊的比賽。只是韓國棒球委員會（KBO）的正式規則中也包含了左右開弓投手的相關規定。雙撇子投手在更換投球的手時，必須事先告知，面對同壹擊球手時，不能換手。該規定是在美國二流職業棒球大聯盟比賽中，本迪特和左右開弓擊球手不斷換手，展開近10分鐘的心理戰之後制定的。

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