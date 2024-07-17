執政黨傳喚韓國銀行施壓降息……有信心做好善後嗎？. July. 17, 2024 07:56. . 韓國政府和執政黨正在加大向韓國銀行施壓，要求下調標準利率。國民力量黨民生經濟穩定特別委員會委員們前天在韓國銀行有關人士參加的會議上要求下調利率。繼此前總統政策室長、經濟副總理強調下調標準利率的必要性後，執政黨也加入了對韓銀的攻勢。 民生特別委員會指出，韓國開發研究院最近指出，“長期內需不振的主要原因是高利率長期化”，經濟副總理崔相穆指出小商工人的內需不振的原因是高利率，因此要求韓國銀行下調標準利率。上周出席國會企劃財政委員會的韓國銀行總裁李昌鏞就降息問題劃清界限說：“韓國銀行金融貨幣委員會將獨立作出決定”，但執政黨似乎不顧這些，繼續要求下調利率。 目前韓國的基準利率為3.5%。在美聯儲基準利率比韓國高2個百分點的情況下，如果韓國先下調利率，可能會產生副作用。因為如果利率差距擴大，韓元的相對價值將進壹步下降，韓元對美元的匯率也會上升，用美元從海外購買的進口物價也會提高。實際上，上個月進口物價在國際油價下降的情況下，受匯率上漲的影響，時隔壹個月恢復了上升趨勢。 下調基準利率將拉低住宅擔保貸款利率，刺激“債務投資”，並加快首都圈公寓價格的上升速度。雖然上個月消費者物價與去年同月相比只上漲了2.4%，但韓國物價指數中卻沒有包括居住在自己家裏的費用“居家費”。如果按照包括居家費用在內的發達國家方式計算，現在的物價上漲率會更高。由於韓國電力等相關國營企業的天文數字赤字，勉強壓制的電費、煤氣費也將在下半年內追加上調，物價上漲的壓力將會增大。 不顧國內外經濟環境、動搖韓國銀行的貨幣政策基調以恢復內需景氣，這是危險的事情。以“通貨膨脹鬥士”而聞名的美聯儲主席保羅·沃爾克也曾在大選前夕受到卡特政府的壓力，於1980年下調利率，但因通貨膨脹再次起火，出現了大幅上調利率的錯誤。在通貨膨脹死灰復燃的情況下，不允許明明不能承受、卻因急於取得眼前的經濟成果而強迫韓國銀行犯下“沃爾克失誤”。

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