17歲射擊選手潘孝珍“最年輕”，射箭選手金優鎮挑戰“三連冠”. July. 16, 2024 08:06. by 李憲宰 uni@donga.com. 韓國代表團將在26日（當地時間）開幕的巴黎奧運會上參加22個項目，共144名選手出征。最年輕和最年長的都是射擊選手。巴黎奧運會韓國代表團最年輕的選手是17歲的高中生潘孝珍（人名音譯下同）。目前就讀於大邱體育高中的潘孝珍將參加女子10米氣步槍射擊比賽。在舉辦東京奧運會的2021年才進入射擊界的她在短短3年內就戴上太極徽章，獲得了巴黎奧運會參賽權。潘孝珍將與比自己大7歲的朴河俊（24歲）壹起參加氣步槍混合項目。年齡最大的選手是參加女子射擊飛碟項目的李保那，今年43歲。李保那在潘孝珍出生前的2004年雅典奧運會上獲得了1枚銀牌和1枚銅牌。 由於男女籃球和男女排球都未能參加本屆巴黎奧運會，參加男子古典式摔跤的李承燦（30歲）成為了身高最高的選手（195厘米）。個子最矮的選手是女子器械體操選手申率伊（20歲），身高為149厘米。最重量級選手是女子舉重選手朴惠貞（21歲）和男子柔道選手金民鐘（24歲），兩人都是135公斤。 射箭選手金優鎮（32歲）繼2016年裏約熱內盧、2021年東京奧運會之後，將連續三屆奧運會挑戰金牌。奧運會參賽次數最多的是帆船選手河知民（35歲），從2008年北京奧運會開始到本次大賽，他已連續5次參賽。攀巖教練徐鐘國（51歲）和選手徐采鉉（21歲）是本屆韓國代表隊中唯壹壹個“家庭參賽隊”。 在22個項目中，參加人數最多的項目是遊泳，共有23人。射擊選手有16人，緊隨其後。這壹參賽人數比在團體球類項目上唯壹出戰的女子手球（14人）還要多。

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