韓國經濟人協會會長柳真：“即使特朗普當選，韓國企業也不會有太大的困難”. July. 16, 2024 08:03. by 濟州=卞鐘國記者 bjk@donga.com. “即使特朗普候選人當選，（韓國）也不會有太大的困難。” 韓國經濟人協會會長柳真12日在“2024韓國經濟人協會濟州夏季論壇”記者招待會上做出了上述表示。這意味著，即使美國總統大選共和黨候選人特朗普前總統當選，也不會給韓國企業帶來太大的負擔。 柳真表示：“美國總統拜登首先想到的是與工會相關的企業，韓國企業主要進軍了沒有工會的美國州。特朗普將對投資美國的企業給予與美國企業壹樣的待遇，因此（與韓國）可能會很合拍。”與共和黨執政時廢除對外國企業的補貼等加強本國優先主義的憂慮不同，增加美國投資的韓國企業可能會有更多的機會。 柳真表示：“如果韓美日三國進行合作，特朗普也會合作。”他強調，反而應該先解決韓國經濟的問題。他把韓國經濟的根本問題定義為“OLD”。這是“舊制度（Outdated）、低出生率（Low）、停滯的產業結構（Dormant）”三個英文單詞的首字母。 他說：“存在太多其他發達國家沒有的限制，韓國企業腳腕上戴著沙袋奔跑。為了維持人口，應該考慮從宗教相似的國家移民或領養等。” 柳真去年8月就任韓經協會長。在他就任後，壹度離開韓經協的三星、SK、現代汽車、LG等4大集團雖然重新加入，但至今還沒有繳納會費。對於繳納會費，柳真表示：“這需要時間，但我認為等待的話會有好消息。”

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