好萊塢女星莎儂•多赫提逝世，曾出演人氣美劇《貝弗利山的孩子們》. July. 16, 2024 08:01. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 20世紀90年代憑借美國電視劇《貝弗利山的孩子們》（又稱《飛越比佛利）大受歡迎的演員莎儂•多赫提（照片）在與癌癥抗爭9年後去世。享年53歲。 據美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體14日（當地時間）報道，多赫提的宣傳負責人表示，多赫提在與乳腺癌作鬥爭多年後於前壹天死亡。據悉，多赫提在2015年被診斷為乳腺癌，2年後被診斷為痊愈，但在2020年復發，轉移到了大腦等。她在自己的播客中共享了與癌癥作鬥爭的經歷，今年4月還表示，自己死後，為了讓母親的生活更加舒適，正在整理自己的道具。 故人在10歲時作為童星出道，在20世紀90年代以美國洛杉磯富人區貝弗利山為背景的青少年浪漫電視劇《貝弗利山的孩子們》中飾演布倫達•沃爾什，躋身明星行列。該劇到2000年為止分10季播出，在韓國也播放過，獲得了很高的人氣。但是多赫提因與出演者的矛盾等，在《第四季》結束時退出了節目。 故人在人氣達到頂峰的1993年與演員阿什利•漢密爾頓結婚，不到壹年就離婚，2003年與扑克玩家裏克•薩洛蒙也度過了短暫的婚姻生活。2011年她與攝影師庫爾特•伊斯瓦連科結婚，但去年申請離婚。

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