“威脅Tzuyang”的油管博主們因其他事件接受調查. July. 15, 2024 07:50. by 周賢宇記者、崔美松記者 woojoo@donga.com. 檢方對涉嫌威脅、共謀著名“吃播”油管博主（YouTuber）Tzuyang（本名朴正元•照片）的油管博主們展開調查，當事人油管博主表明了將主動到檢察廳接受調查的立場。 綜合14日《東亞日報》的采訪，涉嫌敲詐勒索的Goo Je Yeok（本名李俊熙）13日在油管（YouTube）上表示：“將於15日主動向檢察機關提交包含被稱為‘黃金手機’的1年間全部語音錄音的手機，並主動出庭接受調查。”據悉，該手機裏有與已故的Tzuyang經紀公司代表的錄音等。 首爾中央地方檢察廳刑事3部（部長檢察官崔順浩）接到要求處罰威脅及共謀Tzuyang的油管博主的告發事件後，著手調查，因此Goo Je Yeok采取了先發制人的應對措施。Goo Je Yeok12日在自己的油管上表示“這是為了阻止對Tzuyang的揭露而做的雙重間諜”，主張自己無罪。 但是，即使主動接受調查，也很難接受檢察機關的調查。檢方表示：“目前還處於討論由檢方直接調查還是移送警方的階段”，“現在是檢方分配階段，傳喚調查是根據調查日程進行的。” 據悉，成為問題的油管博主們除了Tzuyang事件之外，還因其他事件正在接受調查。檢方對Goo Je Yeok主張有關油管博主李根的虛假事實，並以跟蹤他的律師的嫌疑正在進行調查。因Tzuyang事件壹起成為調查對象的油管博主Caracula（本名李世旭）13日在油管上表示：“沒有發生過抓住Tzuyang的弱點索要或收受錢財這種事。我沒有侵吞過壹韓元。”據悉，Caracula也於今年3月因涉嫌在自己的油管頻道等上散布虛假事實而被起訴，目前正在接受警方的調查。 Tzuyang過去的善行事實也壹壹受到關註。2020年12月，Tzuyang得知京畿議政府壹家炸雞店的老板患有稀有癌癥，因新冠病毒疫情生意變得困難後，找到他，告訴他“把這裏的都炸壹下”，並免費進行了宣傳。首爾冠嶽區常綠保育院方面表示，Tzuyang從2019年開始每月為孩子們捐贈315.7萬韓元。本月9日，她向世界宣明會（World Vision）捐贈了2億韓元。Tzuyang在11日透露了被自己的經紀公司代表兼前男友的男性毆打4年多，以及沒有收到超過40億韓元的清算金等事情原委。

한국어